Derby adjudecat la ultima fază la Under 17 și primul loc în campionat: UTA – ACS Poli 2-1

Calificată deja la turneul final, UTA Under 17 avea nevoie de punctele din derby-ul cu Poli pentru a rămâne pe primul loc. Timișorenii au dat o replică neașteptat de bună, dar asta și pentru că arădenii le-au dat nas cu o sumedenie de ratări. Până la urmă, însă, s-a făcut dreptate și arădenii rămân cu punctele ce îi face campionii seriei de Vest.

În prima parte, Gruiescu, Sabău, Faur și Petcuț au irosit ocazii cât roata carului. Treptat, „alb-violeții” au prins curaj și, după 28 de minute, au obținut un penalty, la faultul lui Sabău. Demenescu a tras pe mijlocul porții, iar Zamfir a respins cu piciorul. Duelul dintre cei doi fotbaliști s-a repetat în minutul 33, dar de data aceasta timișoreanul l-a surprins pe portarul UTA-ei cu un șut cu pământul ce s-a dus la colțul lung. Deși gazdele au dominat clar finalul de repriză, s-a intrat cu 0-1 la cabine.

Repriza a doua a debutat tot sub semnul forcingului arădean, dar L. Bodri a „înălțat zmeul”, din numai 2 metri, iar Gruiescu a tras pe lângă după mai multe driblinguri în careu. Totuși, golul avea să cadă în minutul 51, când Gruiescu i-a așezat balonul în 6 metri lui Faur și acesta a pus latul pentru 1-1. După ce alte șarje ofensive ale gazdelor au rămas fără efect pe tabelă, Poli s-a revăzut în atac prin Ivanovici, al cărui șut de la peste 30 de metri a fost cu greu respins de Zamfir. Replica a venit de la nou-intratul Covaci, care a încercat un lob din lateral stânga, dar mingea a căzut pe plasă. Semi-ocaziile lui Deta păreau că sting orice speranță de victorie, dar a venit cel de-al doilea minut de prelungire. Atunci, după un corner, mingea rămas la Deliman pe stânga, acesta a pasat excelent în fața porții, iar același N. Faur a marcat din 2 metri.

„Am făcut o primă repriză bunicică, cu trei-patru ocazii foarte mari și, cum se întâmplă în fotbal, pe o greșeală colectivă am luat un gol la o fază ce nu anunța. În a doua repriză, am dominat destul de clar și, pe fondul presiunii de final, am reușit să câștigăm. Îi felicit pe băieți, sperăm ca la turneul final să prindem o formă cât mai bună. Mă bucur că suntem campioniii serie, dar, deocamdată, nu am realizat nimic spectaculos. Rămânem cu capul pe umeri și vrem să arătăm în meciurile următoare că avem cu adevărat valoare. Pe de altă parte, cea mai mare realizare ar fi ca doi-trei jucători de la noi să fie cooptați în lotul primei echipe, sunt convins că au valoare”, a spus antrenorul Costel Bogoșel (ajutat de Mihai Petcuț și Sandu Țamboi), după meciul cu „alb-violeții”, aflând și că Ardealul a pierdut cu 4-1 la Centrul de Excelență Timișoara, ceea ce îi face și matematic campionii seriei pe elevii săi.

Formații:

UTA: Zamfir – Deliman, Sabău, Onuțan, Frai – T. Bodri – Obrad (41 Deta), Gruiescu, R. Petcuț (70 Țuța), L. Bodri (59 Covaci) – N. Faur

ACS Poli: Ureche – Andreica, David, Belu, Demenescu – Ivanovici, Iseini, Firan, Gavrilă – Rafan, Ursu. Au marcat: Săplăcan, Buga, Tărțău, Grosu

Arbitri: Rzăvan Ladăr – Ciprrian Fiter, Radu Pascu (Oradea). Rezervă: Marius Omuț (Oradea)

( 0 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email