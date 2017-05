Diferență de abordare: Voința Mailat – Frontiera Curtici 1-7

Neinteresat deloc de Cupa României, Radu George și-a odihnit o jumătate de echipă, iar acest lucru s-a răsfrânt asupra concluziei dure a partidei din sferturile de finală, cu Frontiera Curtici. Barabaș, Ungureanu, Bălă, Cernat, Mateucă, Chepețan sau Caba nu au evoluat în fața unei echipe curticene ce s-a prezentat la Mailat cu lotul aproape complet.

Practic, a existat doar o singură echipă pe teren, care conducea încă la pauză cu un zdrobitor 6-0. Și-au trecut numele pe lista marcatorilor P. Măgulean (8), D. Crișan (12), Parlapan (20), cu un șut frumos din demivoleu, Morariu (26), Pleșca (28), din lovitură liberă de la 25 de metri în genul celeia din care a înscris și cu Lipova și Avrămuțiu (41). Raportul de forțe s-a menținut și după pauză, cu mențiunea că au fost destule ratări ale oaspeților și un singur gol, cel al lui D. Don. Golul de onoare al gazdelor a venit cu 5 minute înaintea de concluzia meciului de la Achim.

Pe locul 3 în campionat și calificată în semifinalele Cupei, Curticiul face un sezon bun, peste așteptări, mai ales că problemele de ordin financiar încă persistă. „Ne-am făcut treaba ca o echipă responsabilă și la Mailat, am abordat meciul la modul cel mai serios, iar rezultatul reflectă întru totul acest lucru. Avem promisiuni de la autoritățile locale curticene că situația noastră se va rezolva săptămâna viitoare, iar băieții vor avea o motivație în plus pentru un final bun de sezon. Dacă tot am ajuns până aici și în Cupă, nu văd de ce nu am încerca să o câștigăm și, totodată, să ne apărăm locul 3 din clasament. Echipa este în formă, suntem feriți de accidentări și suspendări, avem toate argumentele pentru a lega rezultatele bune și mai departe”, a spus Ghiță Tăucean, președintele Frontierei.

Mailat: Lazea – Gabor, Al. Lazăr, Ciucifara (66 Verche), Căliman – I. Crișan, Rancov, Achim – Cheșa (59 R. Covaci), Epure (59 Kașa), V. Roșu.

Curtici: Iacob (55 Caruciuc) – Gavriș, D. Crișan (46 D. Don), Pleșca, Morariu – Parlapan, Hanc (46 Abrudan), Avrămuțiu, Morar – Prică, P. Măgulean.

Arbitri: Alexandru Gornic – Silviu Mocanu, Lucian Berariu.

