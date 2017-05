La turneul final și la Under 19: UTA – ACS Poli 3-1

Cu excepția lui Fridrich (accidentat), Hăruț (reținut de Ionuț Popa la prima echipă), Podină și Sîntean (ambii suspendați), ACS Poli a venit cu tot ceea ce a avut mai bun la Arad pentru intermediara cu UTA în seria de Vest a Ligii Elitelor la Under 19. Aici au dat pentru o echipă roș-albă ce i-a împrumutat pe Petre, Jorza, Copaci și Stahl de la prima echipă, iar potențialul echipei creștea automat. În joc erau posibilele puncte ale calificării la turneul final, care au și venit, dar asta și pentru că Ardealul Cluj a pierdut la Timișoara, cu Centrul de Excelență. În acest moment, UTA își trimite ambele echipe, Under 19 și Under 17.

Gazdele au început ceva mai bine meciul, iar Petre și mai ales Jorza au avut poziții bune de gol, dar au greșit ținta. Timișorenii au reacționat rapid și au irosit două ocazii mari de gol. Prima s-a născut dintr-o eroare de ultim apărător a lui Jorza, dar Totic a trimis incredibil peste cu toată poarta goală în față. apoi, Codrea a finalizat de la 12 metri lateral stânga, în cros, mingea trecând foarte puțin pe lângă. Pe două contre rapide, Stahl a tras bine de la marginea careului, dar Contra s-a redresat la timp și a prins mingea pe linia porții. Jorza a mai trimis un șut peste din careu, replica venind de la D. Pop cu un șut de la 25 de metri ce a trecut milimetric pe lângă vinclu. În minutul 36, UTA a reușit o acțiune șnur ce a dus la deschiderea scorului. Ultima pasă, în gaură, i-a aparținut lui Jorza, iar Petre a tras mai întâi în Contra, iar apoi l-a lobat pe acesta elegant, din 13 metri: 1-0! Finalul de repriză a fost pe contre, fără alte ocazii de poartă.

Ocaziile au fot împărțite și la reluare. Mai întâi, Velcotă și Popan au finalizat slab din 10 metri, același lucru făcându-l și Pop, din 11 metri, după centrarea perfectă a lui D. Lazăr. Poli a dominat clar din punct de vedere teritorial mijlocul părții secunde, a avut și două semi-ocazii, prin Andreici și Dincă, dar Mara a fost de fiecare dată pe fază. Cu sânge proaspăt pe teren, utiștii au clarficat defintiv lucrurile în minutul 76. Costin a insistat la o minge pe dreapta, a centrat perfect în 5 metri, de unde Mandache nu putea rata cu Contra pierdut în careul mic: 2-0. Alb-violeții au căzut total, iar Jorza a irosit a treia sa ocazie în acest meci, trăgând în portar din 7 metri după o acțiune personală. Totuși, Amir Jorza avea să marcheze până la urmă, simplu, din careu, după o pasă elegantă a lui Costin. Scorul final avea să fie 3-1, pentru că D. Pop a transformat un penalty făcut de Revesz.

Bucuria a fost mare în vestiar, scandându-se celebrele refrene anti-Timișoara. Calificarea a venit la pachet cu o primă de câte 100 de lei de jucător, acordată de patroana de la Pizza 5 Colțuri, Elena Bodri.

Formații:

UTA: Mara – D. Lazăr (78 Vasile), R. Iuga, Copaci, Dinculescu (85 Revesz) – G. Pop, Jorza – Costin, Toma (73 Iova), Stahl (68 Mandache) – Ad. Petre (60 Tănase)

Poli: Contra – Sporin, Al. Lazăr, Găvruță, Filip – D. Pop, Oprea (84 Bodochi) – Velcotă, Ochea (46 Andreici), Codrean (62 Dincă) – Totic (46 Popan).

Arbitri: Marius Omuț – Ciprrian Fiter, Radu Pascu (Oradea). Rezervă: Rzăvan Ladăr (Oradea)

( 6 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email