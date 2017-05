Derby „alb-roșu” pe malul Teuzului! UTA – față în față cu trecutul recent, Nagy și Anca au misiunea de a salva Cermeiul

Ultimul derby arădean al sezonului, la nivelul Ligii a 3-a, s-a aprins și mai mult odată cu venirea pe banca Cermeiului a cuplului Roland Nagy – Radu Anca. Cei doi luat-o de jos cu noul proiect UTA, dar, pe parcurs, din diferite motive, au fost dați jos din „vagoane”. Sâmbătă, de la ora 18, se vor avea față în față cu trecutul recent cu ocazia vizitei „satelitului” echipei fanion pe malul Teuzului, având doar varianta victoriei, prima din acest retur pentru Rusu et. comp.

Debutul celor doi a fost un adevărat fiasco, 0-4 la Reșița, împotriva unei formații implicate în lupta pentru promovare. În schimb, UTA II e „lanternă roșie”, a intrat și ea într-o mini-criză de rezultate în ultima lună, drept pentru care motto-ul gazdelor de sâmbătă ar fi: „Dacă nu acum, atunci când?”. Iar argumentele le aduce Radu Anca, antrenorul principal al celor de la Lunca Teuz. „Meciul e foarte important pentru Cermei, trebuie neapărat să-l câștigăm. Dacă reușim, în proporție de 70-80% ne îndreptăm spre realizarea obiectivului și de aceea trebuie să dăm totul. Am încercat să ne pregătim cât am putut de bine în această săptămână, miercuri pentru prima oară de când am venit eu cu Roli la echipă ne-am antrenat la Cermei, condițiile sunt bune, suntem foarte hotărâți să facem un meci bun și să câștigăm. Pentru mine și cred că nici pentru Roli nu are de ce acest meci să fie mai special ca altele. E adevărat, ambii am antrenat la UTA, dar ce a fost a fost, acum suntem la Cermei și avem o treabă de terminat aici. UTA are un staff capabil, antrenori respectabili și jucători talentați și bine pregătiți. Pe de altă parte, ca și noi și eu au puncte slabe, de care vom încerca să profităm sâmbătă. Știm că ar putea veni cu mai mulți jucători de la prima echipă, având în vedere că nu joacă în acest weekend în Liga a 2-a, dar asta nu scchimbă prea mult datele problemei în ceea ce privește maniera în care vrem și trebuie să abordăm meciul”, a explicat Radu Anca. Sergiu Aldan e suspendat în rândul cermeianilor, iar Nistor este în continuare în proces de recuperare pentru mica problemă cardiacă.

UTA II vine după „cea mai bună repriză din campionat”, așa cum a caracterizat Dan Oprescu mitanul secund din eșecul intern (2-3) cu Deva, dar și după calificarea matematică în „careul de ași” pe țară, la Elite Under 19. Teoretic, la Cermei ar putea ajunge cel puțin doi-trei jucători cu prezențe în Liga 2-a în această primăvară, deși testul programat sâmbătă, cu Șeitinul, ar putea schimba optica lui Laurențiu Roșu. Cert este că utiștii nu se arată prea interesați de nevoile co-județenilor și merg să joace pentru puncte. „Fie că vom avea sau nu jucători de la prima echipă, avem filozofia noastră de la care nu ne abatem. Suntem UTA și încercăm să scoatem maxim din fiecare partidă. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de oboseala acumulată la unii jucători și mă refer în special de la cei de la Elite, care au avut meciuri tot la trei zile și, în funcție de asta, să facem o echipă cât mai competitivă la Cermei. Ne așteaptă o echipă incomodă, ce în tur a scos o remiză la Șiria (n.a. 0-0), în foame de puncte, pe care o respectăm și o tratăm la modul cel mai serios. Cunoaștem majoritatea jucătorilor lor, cu unii dintre ei am și lucrat, știm că ne așteaptă un meci foarte greu. Au și un staff de Liga 2-a, profesionist, ce va știi să-i monteze pentru acest meci. Personal îmi face plăcere reîntâlnirea cu Roli Nagy, un om deosebit, de caracter, cu care am lucrat și am obținut rezultate bune sezonul trecut. 90 de minute vom fi adversari, după care ne strângem mâinile și vom păstra relația de prietenie”, a punctat și Cristian Păcurar, antrenor al UTA-ei II, alături de Dan Oprescu, Adi Ungur și Vasile Sin.

Formații probabile:

Cermei: Rusu – Vereș, Petrache, Cotoc, Suslak – Șiclovan, N. Varga, Ianc, Coșa – Bulza, Sulea.

UTA II: Barna – Zdrențan, Wild, Iuga, Copaci – Dan, Dobrean – Ghergar, Stahl, Vlad – Covaci.

