Ratările au amânat verdictul: CS Beliu – Progresul Pecica 5-2 (2-2 după 90 de minute) + galerie foto

Singurul duel din sferturile Cupei României ce nu s-a decis după 90 de minute s-a desfășurat la Beliu, acolo unde Pecica s-a deplasat cu mulți juniori. Asta nu a împiedicat-o să conducă cu 2-0, dar gazdele au revenit în joc, după care s-au jucat cu ocaziile și au ajuns la prelungiri. Aici, a fost o singură echipă pe teren, cea de Liga 5-a ce pare pierdută în „careul de ași” lângă granzii Lipova, Curtici și Sîntana.

Sesizând că adversarii au mult sânge crud pe teren, belenii s-au năpustit în atac încă din primele minute și au ratat ocazii imense prin Boldizsar, Popa, Mașniță și Ruja. Dar, cum în fotbal ocaziile se răzbună, din trei ocazii, pecicanii au fost cei care au modificat tabela de două ori. În minutul 24, Dolga a tras de la 20 de metri sub transversală, iar Drîglă (minutul 33) a înscris pentru 0-2, după ce a culcat și portarul. Belenii au continuat să atace și au mai avut ocazii prin Ruja și Udrescu, apoi au cerut și un penalty la o cădere a lui Ruja în careu, dar au reușit un gol frumos prin Călăcean cu 3 minute înainte de pauză. Fostul fundaș al Ineului a reluat cu latul din centrul careului după o cursă pe stânga a lui Boldizsar și o centrare de manual.

Motivați în vestiar de antrenorul Filipaș, belenii au egalat rapid, prin lovitura de cap a lui Călăcean, din minutul 53 și au simțit că pot întoarce soarta partidei. Oaspeții nu au putut ține ritmul și s-au lăsat dominați copios de „alb-negrii”, care – însă – s-au întrecut în ratări prin Ruja, Boldizsar, Țica și Stan. În minutul 94, ultimul al timpului regulamentar, gazdele au primit corect un penalty pe care Boldizsar l-a ratat, trimițând mingea în transversală și meciul în prelungiri.

Cele 30 de mniute suplimentare au turnat, însă, și mai mult plumb în picioarele pecicanilor, care au încasat încă trei goluri de la Țica (în minutele 95 și 110) și Ruja, în minutul 100. Așadar, scorul celor 120 de minute a fost 5-2 pentru CS Beliu, după 0-2 în minutul 33!

Formații:

CS Beliu: Gale – Călăcean, Bistrian (64 Stan), Mihoc, Morar – Udrescu (55 Țica), Rădac, Boldizsar, Popa (111 Cotuna) – Ruja, Mașniță (110 Jurj)

Progresul Pecica: Iosub – Koppandi, Wild, Dolga, Maxim (46 A. Hedeșan) – Miculiț, Drîglă, Gabor, G. Hedeșan (89 Opșitar) – Chiuariu, Kiraly.

Arbitri: Radu Bîtea – Mihai Lucian, Paul Radu. Observator: Andras Mako.

Dorel Mutică, antrenorul Progresului nu a părut afectat de înfrângere motivând că: „Am 14 jucători de tot la prima echipă. De voie de nevoie, pe aceștia am putut să-i aducem azi la meciul de Cupă, mulți dintre ei juniori de perspectivă. Majoritatea dintre titulari lucrează, Arsene este accidentat, Isac și Petrilă au părăsit echipa și avem meciuri grele în campionat, cu etapă intermediară săptămâna viitoare. Avem ca obiectiv să câștigăm cât de multe puncte, am vrea să prindem podiumul și ne orientăm cum putem. Astăzi, cu mulți juniori pe teren am jucat cât am putut, am rezistat bine 90 de minute după care … Nu am ce să le reproșez jucătorilor, au avut atitudine, au făcut ce au putut și cât au putut.˝

De cealaltă parte, antrenorul Costel Filipaș s-a arătat foarte bucuros și mândru de echipa sa: „Îi felicit pe jucătorii mei pentru dăruire și modul cum au tratat partida. Am ratat enorm, am dominat copios și scorul cred că reflectă realitatea din teren, chiar dacă am marcat trei goluri în prelungiri. Ne-am speriat un pic la început, am și luat două goluri în prima repriză, dar băieții au dovedit caracter și au luptat până în ultima secundă a prelungirilor. Suntem bucuroși, deja ne-am depășit condiția, am eliminat trei prim divizionare. Urmează o semifinală în care vom da totul, pentru că în campionat nu avem obiectiv. Nu avem încă posibilitatea de a juca în Liga 4-a, așa că, oricine va urma la rând, vom încerca să câștigăm pentru că vrem să arătăm că la Beliu sunt fotbaliști. Avem jucători buni, toți sunt din zonă, unii cu experiență în ligi superioare. Mai sperăm ca din vară să avem alt obiectiv, pentru că ar fi păcat ca la anul viitor, când vom avea finalizată investiția la stadion, să jucăm tot în Onoare”

Galerie foto de la partida CS Beliu – Progresul Pecica

