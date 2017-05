Răzbunarea a venit în Cupă: Victoria Zăbrani – Unirea Sîntana 1-2

O formație a Sîntanei, lipsită de aportul mai multor titulari, pierdea fără drept de apel (0-4) în campionat, la Zăbrani, dar la rejucare, cu miza un loc în careul de ași al Cupei României, trupa lui Donca și-a luat revanșa. Fiindcă în regulamentulcompetiției denumite genric KO nu există obligativitatea utilizării a doi juniori, Adrian Abrudean a apelat la toți „veteranii” săi, media de vârstă a echipei trecând bine de 30 de ani. Și cum gradele Celsius au fost generoase azi, diferența s-a făcut și la suflu.

După un început cu ceva situații pentru „uniriști”, Zele a găsit colțul lung de la 16 metri, după repingerea greșită a lui Csurka. Era minutul 21 și se părea că Victoria poate repeta isprava din campionat, chiar și la o diferență mai mică de scor. Însă, în minutul 37, unui dintre „senatorii” lui „Știli” avea să greșească decisiv. Este vorba despre Francescu, care s-a lăsat blocat de Capătă, mingea ducându-se pe lângă Irimia ce tocmai a repus mingea în joc.

Repriza secundă a început de la 1-1, cu un ritm destul de bun, în special din partea vizitatorilor. Golul de 1-2 avea să vină cu 14 minute înainte de final, după ce Al. Ginghină, venit nemarcat pe colțul lung, a reluat cu latul în plasă centrarea lui Peia. Gazdele nu se puteau mulțumi cu rezultatul, au forțat egalarea, dar Dragu a irosit două bune ocazii din postură de unu la unu cu Csurka.

Fără să fi avut ca obiectiv câștigarea Cupei, Zăbraniul nu ar fi spus nu unei calificări în semifinale, ce nu a mai venit. „Era clar că venind cu aproape toată echipa titulară în campionat, Sîntana a arătat cu totul altfel față de meciul de campionat de acum două săptămâni. Dar, eu consider că partida a fost în general echilibrată, iar scorul celor 90 de minute ar fi trebuit să fie remiza. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi greșit copilărește la golul lor de 1-1 și am fi intrat în avantaj la pauză. Este posibil să fi contat și picioarele lor mai ușoare, ca să zic așa, pe când noi am avut, într-adevăr, o formație cu destui fotbaliști…experimentați. Însă, una peste alta, a fost pozitiv faptul că am jucat de la egal la egal cu una dintre formațiile cu pretenții ale campionatului”, a punctat Adrian Abrudean, antrenorul grupării de pe Mureș.

„Rossonerii” au ajuns la a treia semifinală de Cupă în ultimele patru sezoane, ambele pierdute cu UTA și apoi Felnac. „Am avut o cu totul altă față în comparație cu meciul de campionat. Prezența câtorva titulari incontestabili, față de acum două săptămâni, au mărit automat potențialul echipei, eu zic că, exceptând mici perioade de joc, am fost peste adversari. Am avut și destule ocazii de gol, dar mai țin să subliniez că, deși nu am fost obligați, am apelat din nou la destui juniori. Am avut mereu patru pe teren, practic, încetul cu încetul, schimbăm generațiile. Deși mi-aș fi dorit ca această victorie să vină în campionat, unde avem o obiectiv clar, e bine și așa. Ne-am luat revanșa și vom încerca să jucăm pentru trofeu”, a precizat Dinu Donca, „principalul” Unirii.

Formații:

Zăbrani: Irimia – Strango (87 C. Apostu), Cati, Francescu, Dragu – Corlățeanu (63 Topai), D. Crișan, Zele – L. Olariu (79 Rogojinaru), Iorgovan (90 Mereuță), D. Mitu.

Sântana: Csurka – Toader, Peia, Vidac, Paven – Mateiu (68 Bodea), Vuin, Josan (88 Martin) – Al. Ginghină, Capătă, Stanciu (86 D. Marc).

Arbitri: Mircea Ardelean – Gabriel Hărduț, Cristian Cășuț.

