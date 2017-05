C. Popescu: „Profesorul Stoican a dat indicații pentru meciul cu Sebișul” v.s. Săulescu: „Egalul poate fi prețios dacă luăm punctele cu Ighiul”

Național Sebiș a pierdut două puncte extrem de importante, poate chiar vitale, în lupta pentru promovarea în Liga 2-a. La Rovinari, Pandurii II a aliniat destui fotbaliști din lotul de Liga 1, Cristian Popescu chiar recunoscând implicarea antrenorului de la prima echipă. „Consider că meritam victoria, am jucat bine, mai ales că am beneficiat de aportul unor jucători care se antrenează la prima echipă. Profesorul Flavius Stoican ne-a dat ce a considerat dânsul că trebuie pentru a-i roda la satelit, plus indicații legate de posturile pe care să joace și cât timp. În general, meciul a fost bun, chiar dacă a plouat torențial. Drenajul terenului modernizat recent a fost excelent și am dus la bun sfârșit această partidă. Am primit o replică foarte bună din partea oaspeților, au avut și ei multe ocazii de a marca, dar ne-am apărat destul de bine. Am reușit să marcăm din penalty, corect acordat, dar, de partea cealaltă, considerăm că nu a fost 11 metri. Jucătorul lor a alunecat în careu, nu a fost contact cu fundașul nostru. Mai mulți fotbaliști au protestat mai vehement și centralul ne-a eliminat trei jucători (n.a. Goșa, Brînzan, David). Mai apoi a mai eliminat unul (n.a. Mărgărit) și am jucat prelungirile în șase oameni de câmp, dar nu am luat gol”, ne-a declarat tehnicianul Pandurilor II.

Sebișenii au avut ocaziile mai clare, în special în repriza a doua. Bîrsănel chiar a reușit „performanța” să rateze din 2 metri cu toată poarta în față. În minutul 87, când gazdele au marcat din penalty, se părea că Naționalul va veni acasă fără niciun punct, dar Săulescu a obținut și transformat o lovitură de la 11 metri în ultimul minut de joc regulamentar. „Faultul a fost clar, juniorul Goșa m-a tras în careu. Ar fi fost nedrept să plecăm învinși azi, la câte ocazii clare ne-am creat în special în repriza a doua. Am ratat prea mult, însă și ne-am trezit conduși de o echipă cu mulți jucători de la Liga 1. Îmbucurător este pentru noi că ne-am ridicat la nivelul lor, poate i-am și depășit în unele momente, dar ca rezultat nu putem fi mulțumiți. Am pierdut puncte importante, deși egalul de azi poate fi prețios dacă luăm punctele cu Ighiul, așa cum se aude. Mai sperăm să se încurce și contracandidatele noastre, iar pentru noi a devenit clar faptul că de acum înainte doar victoriile pe linie ne mai țin în lupta pentru promovare”, a menționat Dragoș Săulescu, autor a 14 goluri în acest sezon pentru trupa lui Călin Cojocaru și Ilie Stoican.

