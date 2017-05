Câștigătoare ale seriilor cu trei etape înainte de final, Sântana și UTA își dispută titlul de campioană la juniori mari

Campioana ultimelor două ediții ale campionatului județean de juniori mari, Unirea Sântana încearcă să facă „hattrickul” în această vară. De data aceasta, pare a avea un adversar redutabil în UTA, formația de 2001 antrenată de Sandu Gaica. Cu trei etape înainte de finele stagiunii în cele două serii, niciuna dintre echipe nu mai pot pierde locul 1, fară să fi cunoscut gustul înfrângerii.

Sântana are și un golaveraj ce-ți dă fiori: 166-17 și pe Stanciu și Bud golgheteri, cu 45, respectiv 35 de reușite. „Ne-am propus să ieșim din nou campioni, deși suntem conștienți că vom avea în față o echipă puternică și bine pregătită a UTA-ei. Dar, nici anul trecut nu am pornit favoriți în fața Zăbraniului și, până la urmă, am învins. Echipa a rămas în mare aceeași, doar Ani a ieșit din vârstă, așa că ne bazăm pe omogenitate, dar și pe experiența de un an-doi pe care juniorii noștri au câștigat-o deja la nivelul seniorilor, în Liga 4-a”, spune managerul general al „uniriștilor”, Cătălin Puia, despre teamul antrenat din acest sezon de Alexandru Vasi.

În Seria A, puștii „roș-albilor” au victorii pe linie, 16 din 16 și golaveraj 125-8. Cei mai buni marcatori ai UTA-ei sunt Tăședan, cu 26 de goluri și Șimon, cu 16. „Fiind mai mari, jucători născuți în anii 1998 sau 1999, cei de la Sântana ar putea avea un mic avantaj. Încercăm să compensăm prin pregătire, talent și muncă, dar mai e destul timp până la finală. Avem un program extrem de încărcat până atunci, cu meciuri din trei în trei zile, sperăm să fim feriți de accidentări și să ajungem cât mai proaspeți la acel meci”, a precizat Sandu Gaica, tehnicianul grupei de 2001 a grupării emblemă a Aradului.

Finala județeană se va juca pe finalul lunii mai, sau cel târziu pe 1 iunie, în așa fel încât numele campioanei să ajungă la Federație până pe 5 iunie.

Până una alta, vă prezentăm situația în cele două serii:

Seria A

Seria B

