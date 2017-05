„Poker” Petrila, chiar în ziua nunții sale: Șoimii Șimand – UTA III 6-1

Cel mai bun fotbalist al Șimandului nu va uita toată viața lui ziua de 6 mai 2017. Cosmin Petrila și-a unit destinele cu frumoasa Ana Maria în fața ofițerului stării civile, iar după masa dată apropiaților, a „scăpat” la fotbal pentru a înscrie patru goluri în poarta clubului fanion al județului. „Mi-am cerut voie soției, m-am asigurat că nu se supără și la ora 17 am plecat spre Șimand”, ne-a mărturisit golgheterul Șoimilor.

A ajuns rapid în vestiarul echipei sale, s-a dezechipat, s-a încălzit rapid, iar în minutul 1 a scos un penalty pe care tot el l-a transformat. Un sfert de oră mai târziu, același Petrila i-a pasat lui Berar pentru 2-0 și tot el a stabilit scorul pauzei după un șut la colțul scurt. Repriza secundă l-a avut tot proapătul mire în prim-plan: trei driblinguri consecutive și finalizare la colțul lung pentru 4-0 (min. 68). Înainte de a fi schimbat, Cosmin Petrilă a înscris și golul său cu numărul patru în poarta lui Debre, pentru ca Berar să stabilească scorul final, 5-1, printr-un șut frumos de la marginea careului. Era minutul 89, pentru ca între timp Șimon să marcheze din gura porții golul de onoare al echipei sale.

Cu „pokerul” din ziua nunții sale, Petrila a atins cota de 20 de goluri stagionale și așteaptă și prima specială de 1000 de lei promisă de conducerea clubului. „A fost o zi incredibilă pentru mine, de neuitat. Am spus <<DA>> în fața ofițerului stării civile, iar soția mi-a dat prima învoire la fotbal din noua postură. Bineînțeles, că-i dedic golurile, îi jur iubire veșnică și de abia aștept să fi trei, odată cu nașterea băiețelului nostru. Sunt foarte fericit pe toate planurile, sper ca victoria de azi să ne mai descătușeze puțin după o perioadă mai slabă. Simt că vom încheia frumos acest campionat, iar de la vară vom vedea ce urmează pentru noi. Personal, primesc destule oferte de la alte echipe, dar nu mă grăbesc să le dau curs. Voi avea un copil în curând, nu știu cât timp voi mai avea pentru fotbal”, a adăugat unul dintre cei mai buni atacanți ai județului.

Antrenorul oaspeților a vorbit din nou de lipsa de experiență și deprinderi pentru o competiție de seniori. „Am început prost, cu acel penalty pentru gazde, pe care nu îl contest. Orice minge lungă în spatele apărării ne dă probleme, copiii au 15-16 ani și încă nu au forță și viteză. De jucat, am jucat și noi, am avut ocaziile noastre. Noi nu am marcat când am avut ocazia, iar ei au făcut-o. Una peste alta, ne prind bine aceste jocuri pentru viitor” a declarat Sandu Gaica pentru uta-arad.ro

Formații:

Șimand: Vaida – Cătană (46 Măcinic), Tolan, Engelhardt, Rafila – Mărcuș, Balogh (66 Bubuș), Ujoc, Covaci (82 Buzgău) – Petrila (73 Cuc), Berar.

UTA III: Debre – Haloș, Spătar, Salka, E. Pașcu (82 Băloi) – Isac, Lazie (82 Mohaci) – Dumitru (71 Selegean), D. Miculescu, Răzban (36 Milak) – Șimon.

Arbitri: Călin Mateuț – Alina Mihoc, Adrian Vasile.

Observatori AJF: Mircea Toderici, Romulus Babău.

FOTO: uta-arad.ro

( 3 ) Îmi place ( 1 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email