Roșu i-a deschis ușa lui Toma: „Sunt motivat, visul meu este să joc cu UTA în Liga 1”

Unul dintre pariurile „Bătrânei Doamne” pentru viitor a devenit piesă indispensabilă pentru „satelitul” din Liga 3-a și la Elite, acolo unde arădenii joacă pentru două trofee pe acest final de sezon. Dorin Toma e mijlocaș ofensiv sau al doilea vârf, mulți dintre colegi, dar și jucătorii de la echipa mare susținând că are talentul și chiar și motricitatea lui Dennis Man.

Cert este că, în amicalul de ieri, cu Șeitinul, fotbalistul a primit o primă șansă la prima echipei a UTA-ei din partea lui Laurențiu Roșu și și-a trecut numele pe lista marcatorilor. „Chiar dacă a fost vorba despre un meci școală, sunt fericit de acest debut, vreau să mulțumesc domnilor antrenori și colegilor. Am și marcat, a fost totul bine, o zi de care o să-mi amintesc peste ani și care mă motivează și mai mult de acum înainte. Simt cu adevărat că pot să-mi îndeplinesc visul, acela de a juca într-o zi cu UTA în Liga 1”, a spus fotbalistul care și-a sărbătorit majoratul la începutul acestui an.

Până una alta, Toma are un final de sezon încins la Elite, acolo unde: „Ne putem bate atât pentru campionat, cât și pentru Cupă. Anul trecut, colegii mei mai mari au demonstrat că se poate, nu văd de ce nu am repeta performanța lor, ba chiar să o întrecem cu un trofeu în plus. Va fi greu, vom juca cu cele mai bune echipe din țară, dar avem încredere în noi”.

Evoluând o jumătate de oră în testul cu Șeitinul, Toma a fost folosit și la „satelit”, în ultimele 25 de minute ale derby-ul de la Cermei, dar nu a putut schimba fața echipei sale pe faza ofensivă.

FOTO: UTA Media Design

