A apărut „Adrian Petre Official”! Golgheterul UTA-ei, abordat de un scouter german după testul cu Șeitinul

Cotat la 300 de mii de euro de transfermark începând cu această iarnă, când a depășit „borna” celor 20 de goluri în Liga a 2-a la doar 19 ani, Adrian Petre a atras atenția multor grupări din țară și străinătate. Au fost destule contacte cu conducerea clubului UTA și chiar cu fotbalistul în vederea unui viitor transfer, clubul italian Genoa oferind chiar 700 de mii euro, cu tot cu bonusuri. „Vârful” a rămas la Arad pentru a pune umărul la o promovare în Liga 1 incertă în acest moment, dar asta nu-l face mai puțin curtat. Nu mai departe de sâmbătă, la finalul mecilui amical cu Șeitinul, Petre a fost abordat de un scouter neamț, sosit special la Șiria pentru el. Cei doi s-au întreținut în limba engleză, scouterul dorind să câștige rapid încrederea fotbalistului, în așa fel încât să știe cu cine are de-a face în viitor.

Coincindență sau nu, aseară, golgheterul „Bătrânei Doamne” și-a lansat pe rețeaua de socializare Facebook o pagină personalizată, strict legată de activitatea sa fotbalistică. Până la această oră, 280 de utilizatori au apreciat „Adrian Petre Official” și o puteți face și dumneavoastră AICI

Adrian Petre e născut la 11 februarie 1998 și are în palmares o promovare cu UTA în Liga 2-a, dar și trofeele câștigate în vara anului trecut cu UTA Under 19, Cupa și Supercupa României. În finalele cu ACS Poli Timișoara și Viitorul Constanța a fost decisiv cu cele șase goluri ale sale. În acest sezon din eșalonul secund fotbalistic are la activ 23 de reușite, fiind pe locul 3 în clasamentul golgheterilor, după Chipirliu (Juventus) și Hadnagy (Sepsi).

