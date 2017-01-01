青NO2100 リスプラスケットNo．2100本体 【4231970】 205L 【送料無料】 本体：アルミ形材/屋根材：熱線遮断ポリカ JFNT8222-4PY デスメティアーナ

■厳選素材のオリーブオイル ドレッシング

●日清オイリオのこだわりのオリーブオイルと、ピエトロ自慢のたまねぎをベースにしたオリーブドレッシング。

●オリーブオイルは、地中海の太陽と大地が育んだオリーブから搾った良質のエキストラバージンオリーブオイルを使用。

●ピエトロ自慢のすりおろしたまねぎをベースにした生タイプのドレッシングです。

●できたてのおいしさをお届けするため、すべてお客様のご注文をいただいてからおつくりします。

■3つの味と香り

●「たまねぎ」は

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