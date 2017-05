Ia UTA II ultimul tren spre salvare? Unirea Alba Iulia are același obiectiv, sâmbătă, la Șiria

În cea mai încurcată serie Liga 3-a, al cărui suspans se prelungeşte la ambii poli, UTA II are parte, sâmbătă, de o întâlnire decisivă în lupta pentru evitarea retrogradării. Practic, arădenii mai pot lua ultimul tren spre salvare doar dacă o înving pe Unirea Alba Iulia, chiar una dintre echipele ce pot fi întrecute în clasamentul seriei a IV-a.

La prima vedere, însă, „roș-albii” nu au mari șanse de succes și asta pentru că, duminică, cei mai buni juniori de la Under 19 vor fi angrenați în duelul cu Dinamo, din manșa întâi a semifinalei naționale a Ligii Elitelor. În plus, după duelul de ieri cu Frontiera Curtici, din cadrul etapei a 26-a a Ligii a 4-a, Wild este suspendat, iar Dan accidentat, așa că antrenorii „satelitului” UTA-ei au destule dureri de cap înainte de meciul de sâmbătă, de la Șiria. „Într-adevăr, am fi vrut să abordăm într-o altă formulă acest așa zis derby al suferinței, însă e normal să avem ca și prioritate o semifinală de campionat național la juniori mari. Asta nu înseamnă că nu vom face tot posibilul să câștigăm cele trei puncte și să ne agățăm de ultima speranță de salvare. Cine va intra pe teren trebuie să se autodepășească și neapărat să-și schimbe atitudinea afișată la Cermei. Întâlnim o formație destul de tânără, ca a noastră, însă întărită cu doi-trei jucători cu experiență, ce deseori fac diferența în joc și pe tabelă”, a menționat Dan Oprescu, cela care conduce destinele UTA-ei II, alături de Cristi Păcurar, Adi Ungur și Vasile Sin.

Și „alb-negrii” din județul Alba au o serie negativă, cu un singur punct cucerit în ultimele 5 întâlniri şi trei eşecuri la rând și leagă speranțele de această deplasare abordabilă. „După calculele noastre, mai avem nevoie de un punct în aceste ultime trei etape, pentru a continua şi sezonul viitor în Liga a 3-a, în condiţiile programului contracandidatelor şi a rezultatelor directe. Trebuie să ne îndeplinim obiectivul cu ce avem la dispoziţie”, a declarat Adorian Himcinschi, antrenorul Unirii Alba Iulia, pentru ziarulunirea.ro. Principalul” unirist a primit veşti bune în privinţa efectivului, putând conta pe Ad. Matei – revenit după suspendare, An. David şi S. Iacşa, absenţi în ultimele runde din pricina accidentărilor. „Ne aşteaptă o întâlnire în care avem încredere că vom realiza un rezultat pozitiv. Adversarii trebuie să joace în aceleaşi condiţii ca şi noi, în privinţa fotbaliştilor tineri, cu numai trei seniori. Nu ne vom mulţumi cu o remiză. Dacă ne vom prezenta precum la precedenta deplasare, la Ripensia, nu avem cum să nu obţinem un rezultat pozitiv”, a adăugat Himcinschi pentru aceeași sursă. Goguţa, N. Rus şi Ioani rămân indisponibili în tabăra Unirii.

Formații probabile:

UTA II: Mureșan – Zdrențan, Rogojan, Savin, Revesz – Coadă, Dobrean – Ghergar, Prună, Vlad – Covaci.

Unirea: Suciu – B Ștef, Scrob, G. Toma, A. Matei – Selagea, Onaca – Culda, Lăsconi, Giurgiu – An. David.

FOTO: ziarulunirea.ro

