Încep calculele pentru utiști: „Cu zece puncte suntem matematic la baraj, însă ne gândim să luăm maxim și cine știe...”

Cu 5 etape până la finele stagiunii de Liga a 2-a, „Bătrâna Doamnă” e pe loc de promovare directă, însă are un meci mai mult disputat decât Sepsi Sfântu Gheorghe, echipă aflată doar la un punct distanță pe poziția a treia, ce asigură prezența la barajul de menținere/promovare în Liga 1.

De altfel, pentru acest loc 3, UTA depinde doar de ea în acest moment, deși e clar că există speranțe că Sepsi se mai poate încurca în special la Suceava și acasă, cu Mioveniul. Însă, Laurențiu Roșu atrage atenția asupra tuturor echipelor rămase cu șanse mai mari sau mai mici în cursă. „Din păcate, mai trebuie să stăm o etapă fără să luăm puncte din cele cinci, în timp ce Sepsi și Chindia le joacă toate. Bineînțeles, echipa din Sfântu Gheorghe e favorită la locul, atâta timp cât e la mâna ei, dar eu aș fi atent și la Mioveni, Brașov și chiar Chindia. Ceea ce știm noi în momentul de față este că, în cazul în care luăm cel puțin zece puncte din 12, suntem matematic la baraj. Însă, ne gândim să luăm maxim și cine știe…Oricum, acum ne gândim doar la meciul de la Clinceni, unde trebuie să câștigăm cu orice preț dacă vrem să rămânem în luptă, cu șanse bune de câștig”, a menționat Laurențiu Roșu, antrenorul principal al „roș-albilor”.

Apropo de barajul pentru Liga 1, sâmbăta trecută, la Cermei, Roșu s-a întreținut cu predecesorul său, Roland Nagy, care are experiența anului trecut chiar cu UTA. „Nu am discutat de acest lucru, de fapt nu prea am vorbit nimic legat de prima echipă. Eu am fost la Cermei să văd jucătorii de la satelit și pe cei de la prima echipă care au jucat acolo, iar Roli, cu care m-am mai întâlnit de câteva ori de când sunt la Arad în calitate de foști colegi, e implicat într-un alt proiect la Cermei. Mai degrabă am depănat amintiri de la Steaua, ne-am adus cu plăcere aminte de unele momente împreună, despre baraj sau alte chestii legate de echipă nu am discutat”, a mai explicat fostul internațional.

În fine, Laurențiu Roșu și-a reafirmat toată încrederea în Alexandru Barna, rezerva lui Miron în Liga 2-a, care a greșit la golul doi al Cermeiului. „Știe și el că a comis o eroare, a discutat deja cu Dan Țapoș pe această temă, dar părerea noastră despre el nu se schimbă. Chiar dacă încă nu a debutat într-un meci oficial de Liga 2-a pentru UTA, rămâne un portar bun, care a avut prestații bune și pregătiri și chiar la restul partidelor de Liga 3-a în care a mai apărat”, a mai spus tehnicianul „Bătrânei Doamne”.

FOTO: liga2.ro

( 1 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email