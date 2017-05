Reversul medaliei pentru „Vladi”, cu „lanterna” mereu în postura victimei: CS Dorobanți – CS Glogovăț 1-2

În urmă cu patru zile, Glogovățul pierdea pe teren propriu având un om în minus de la mijlocul primei reprize și încasând două eurogoluri de la Ineu. În plus, punctul decisiv al oaspeților a venit spre final. Pe terenul „lanternei roșii”, „Vladi” a repetat „isprava” de a rămâne în zece oameni în prima parte, dar de data aceasta ea a fost echipa cu execuțiile de generic și gol marcat la ultima fază a meciului.

Suprafața bună de joc le-a invitat pe combatante să joace deschis, mai ales că niciun dintre ele nu au făcut din defensivă punctul lor forte. Situațiile de poată au fost destul de multe, dar nu le fel se poate spune și de goluri, însă acelea au fost cu adevărat speciale. Primul dintre ele i-a aparținut lui Negrea, care găsit vinclul porții lui Miclea cu precizie chirurgicală, de la aproximativ 25 de metri. Era minutul 14, dar vizitatorii nu s-au putut bucura prea mult, căci portarul Cornei era eliminat de pe teren după ce a făcut henț în afara careului la pătrunderea lui R. Lăsculescu. A intrat între buturi P. Vîrtaci în locul lui Magdi, iar 11 minute mai târziu a și încasat golul de 1-1. Autor, același Roli Lăsculescu, scăpat pe dreapta și inspirat la finalizare.

Pe când să forțeze victoria care să o mențină în cărțile salvării, Dorobanțiul și-a pierdut, poate, cei mai buni oameni pentru accidentări, pe Ciubăncan și Georgiu. Chiar și așa, s-au născut câteva faze de poartă periculoase, tratate – însă – sueperficial de Vaștag. Apostol, Horvath și Nadiu. În schimb, „roș-albaștrii” au fost ceva mai pragmatici și au înfipt cuțitul exact când trebuia. Cronometrul a bătut minutul 90 când Renato Ardelean a luat pătruns de pe stânga în careu, Mitrea s-a așteptat la o pasă, dar căpitanul lui „Vladi” a finalizat sec, la vinclu, pe colțul scurt pentru un succes ce liniștește defintiv apele pentru formația de la marginea Aradului.

În schimb, CS Dorobanți se pregătește să revină, după numai un sezon, în Liga 5-a. „Când e să se aleagă praful, nu te mai salvează nimeni. Și astăzi ne-am întrecut în ratări, am avut un om în plus pe teren aproape o oră, dar chiar și așa mingea ne-a intrat o singură dat în poartă la cele 8-9 ocazii clare de gol. Am pierdut după două eurogoluri, dar întreg parcursul din această primăvară ne arată că ne-am băgat în ceva ce ne depășește puțin. Fără minime condiții la acest nivel nu poți face față, nu avem decât să suportăm aceste umilițe pe care le merităm odată ce ne-am aruncat cu capul înainte. Important este să nu mai repetăm astfel de greșeli, personal știu ce am de făcut, dar asta numai după ce ducem la bun sfârșit acest sezon, indiferent de locul ocupat la final”, a spus Marius Ciubăncan, antrenor-jucător la Dorobanți.

Glogovățul s-a bazat mult pe calitatea unor fotbaliști care au evoluat mai sus, sau au demonstrat că pot juca oricând la formații cu pretenții. Renato Ardelean este unul dintre aceștia și la Dorobanți a făcut diferența printr-un gol de autor. „S-a întors ghinionul de la meciul cu Ineul, când am pierdut târziu și ca urmare a execuțiilor de excepție ale adversarilor. Acum a fost pe dos, ne bucurăm că am făcut punctele ce ne țin departe de zona cu probleme, dar nu vrem să ne oprim aici. Rămân la părerea că avem o echipă bună, un grup unit și mai avem multe de demonstrat”, a spus căpitanul trupei lui Călin Dehelean.

CS Dorobanți: Mitrea – Ștrengar, Pistrui, Ciubăncan (46 Stancu), R. Szabo – Nadiu, Pîrvulescu (78 Poșta) – R. Lăsculescu, Georgiu (62 Vaștag), R. Apostol (75 Radu) – Horvath.

Glogovăț: Ad. Ciornei – Mariș, Danciu, Doboș, Cornea – R. Ardelean, A. Gornic, Avram, Negrea (90 Chiș) – Goldiș, Magdi (22 P. Vârtaci)

Arbitri: Tudor Jurcă – Sebastian Pantea, Mihai Stanciu.

Observatori AJF: Traian Enoiu, Marcel Vida.

