Adili s-a antrenat cu fosta echipă cât a stat după acte la Skopje, iar acum: „Sunt pregătit sută la sută, luptăm ca o familie la Clinceni”

Prin spirit de sacrificiu și mult curaj în joc, Mevlan Adili și-a câștigat rapid locul în inimile utiștilor, dar mai ales încrederea lui Laurențiu Roșu, care, cel puțin deocamdată, îl vede variantă de fundaș dreapta. Cum Gligor va lipsi la Clinceni, iar Filaret are și el ceva probleme medicale, există șanse mari ca macedonianul să fie trecut în centrul defensivei, dar: „Nu e o problemă, pot juca oriunde. E decizia antrenorului. Eu sunt pregătit sută la sută să dau totul pentru echipa mea în fiecare meci. Mergem să câștigăm la Clinceni. Suntem pregătiți sută la sută fizic și psihic. Am analizat jocul echipei adverse, ne-am antrenat foarte bine și ne propunem să jucăm un fotbal bun. Mergem să luptăm ca o echipă, ca o familie! Cred că vom face un joc bun și ne vom întoarce cu trei puncte”, a subliniat apărătorul „roș-albilor”.

După cum v-am informat, Adili și-a petrecut toată săptămâna trecută acasă, la Skopje. Viza sa de ședere în România trebuia reînnoită, iar formalitățile la Consulatul Român din capitala Macedoniei au avut termen de rezolvare câteva zile. „Am fost nevoit să plec, dar nu a fost nicio problemă, căci Nacho, preparatorul nostru fizic, mi-a făcut un program special de pregătire. Pe lângă asta, am fost primit la antrenamentele fostei mele echipe, FK Shkupi. Am rămas în relații foarte bune cu foștii colegi și conducători, m-am despărțit amiabil de ei când am venit la UTA și au fost de acord să mă ajute puțin în această perioadă în care nu m-am putut pregăti la Arad”, ne-a mai mărturisit fotbalistul de 22 de ani.

Odată cu revenirea lui Polgar în circuit, Adili are un concurent redutabil pentru postul de fundaș dreapta. „Mă bucur pentru Norbi că e bine și se antrenează normal, echipa are nevoie de el. Pe de altă parte, însă, singurul concurent pentru mine sunt chiar eu”, a încheiat macedonianul.

FOTO: Ciprian Petcuț

( 4 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email