UTA, în clinciuri cu Academica pentru trei puncte vitale la promovare: „Să profităm că au luat cele mai multe goluri, după Reșița”

Rezultatele de azi ar trebui să-i dea un imbold „Bătrânei Doamne” în lupta la vârful ligii secunde. Chindia, Brașov și Mioveni s-au încurcat și pare a le transmite celor de la UTA și Sepsi că locul direct promovabil rămas disponibil e strict „afacerea” lor. Pentru asta, însă, arădenii trebuie să câștige la Clinceni, o formație din partea a doua a clasamentului, care – însă – s-a trezit că are nevoie de un nou antrenor exact înaintea meciului cu „roș-albii”.

Erik Lincar a revenit, practic, la prima dragoste și vorbește despre comjunctura de la Academica. „Am debutat ca antrenor la Clinceni acum vreo şapte ani, eram la Liga a 3-a. Cunoşteam lumea de acolo, şi pe domnul primar, şi pe băiatul lui şi pe nea Piţi Bigan şi s-au scris multe poveşti în ultimul timp, cu pariurile, pe care eu nu le percep ca adevărate. S-a creat o atmosferă în zona acestei echipe, pe care eu nu o consider adevărată şi… cine mă cunoaşte pe mine ştie că nu va fi cazul să se întâmple ceva de genul. Şi zic eu că nu s-au întâmplat nici până acum şi nu se vor întâmpla nici de acum înainte. A fost o conjunctură mai nefavorabilă, cred eu, care s-a legat şi lumea cum e în ziua de astăzi, toată lumea a făcut tot felul de speculaţii”, a explicat fostul mijlocaș al Stelei. Contactat telefonic de sportarad.ro, Lincar nu a dorit să vorbească efectiv despre meciul cu UTA, pe care l-a pierdut odată în acest sezon, pe teren propriu, pe când o antrena pe Luceafărul Oradea.

De cealaltă parte, Laurențiu Roșu își face mici griji în ceea ce privește schimbarea subită de antrenor la Clinceni, mai ales că el apucase să studieze în detaliu formația pusă în scenă de Ştefan Odoroabă şi Adrian John Ene, care acum au devenit „secunzii” lui Lincar. În plus, mai apare și factorul motivațional mai mare al jucătorilor ilfoveni, care vor dori șă-și impresioneze noul profesor. „Planurile ni se dau puțin peste cap, s-ar putea ca Erik să schimbe tactica, sistemul și să nu mai fie neapărat valabil ce am văzut, de exemplu, la Clinceni în meciurile cu Călărași și Mioveni. Oricum, în mare, jucătorii rămân aceiași, iar Gheorghe sau Chiacu mi-au atras mie atenția în mod special, cât despre Pulhac, un fotbalist care a jucat ani buni la Dinamo, nu cred că mai trebuie să vorbesc eu. Am observat că, în general, înscriu destule goluri, dar și iau o grămadă. Vom fi ofensivi și vrem să profităm că au luat cele mai multe goluri din campionat, după Reșița. Cert este că trebuie să marcăm, altfel nu avem cum să câștigăm, este clar că doar acest lucru ni-l propunem pentru duminică”, a explicat Laurențiu Roșu, care nu va putea cu certitudine pe căpitanul său, fundașul Alin Gligor.

Formații probabile:

Academica: Matache – Venţer, Niţu, A. Chindriş, Perju – C. Gheorghe, Udrea, M. Marin, Pulhac – M. Coman, H. Chiacu.

UTA: Miron – Muntean, Manea, Adili, Burlă – Strătilă, M. Chindriș, Copil, Vîlceanu – Curtuiuș. Ad. Petre.

