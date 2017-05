„Cu sufletul, nu cu mintea, dar calificarea în finală se joacă”: CSU Craiova – UTA Under 17 2-1

Cu excepția celor care au evoluat la Clinceni, în Liga 2-a, nu a fost ziua juniorilor utiști în fața porții adverse. Dacă echipa Under 19 s-a jucat cu ocaziile în fața celor de la Dinamo și a scos doar o remiză acasă, puștii lui Costel Bogoșel și Mihai Petcuț au cedat în Bănie după o primă repriză bună și avantajul de pe tabelă.

Pe arena „Extensiv” din Craiova, arădenii au intrat mai bine în semifinala națională Elite cu CSU, au controlat jocul, și-au creat ocazii și au avut 1-0 la pauză. Sabău marcase cu capul la mijlocul primei părți după o lovitură liberă bătută de L. Bodri, însă Gruiescu (în două râânduri) și Faur l-au grațiat pe Bobonete.

Scenariul s-a schimbat după pauză și, pe fondul schimbărilor din tabăra arădeană, a venit și „dubla” lui Mihăilă ce îi dau un mic avans Craiovei înainte de manșa retur, programată sâmbăta viitoare, pe terenul din Sânnicolau Mic. „După o primă repriză bună, ca și evoluție și scor, am căzut după pauză. Probabil, am gândit și noi, antrenorii cu sufletul și nu cu mintea, în așa fel încât să le dăm șansa tuturor să joace, fiind vorba de semifinală. Dar, cei care au intrat nu au fost la înălțimea titularilor, iar gazdele au întors rezultatul. Ne-au prins pe două contraatacuri pe partea dreaptă și cam asta a fost istoria acestei prime manșe. Cel puțin egalul era echitabil, dar calificarea se joacă. Dacă suntem mai buni, îi batem în retur. Dacă nu, îi felicităm și rămâne să jucăm pentru locul 3”, a menționat Costel Bogoșel, antrenor al UTA-ei Under 17, alături de Mihai Petcuț și Sandu Țamboi.

CSU Craiova: Bobonete – Niţuică, Constantinescu, Sima, Vadasis – Șerban, Dobre – Mihăilă, Albăstroiu, Gârbiţă – Zbona. Au mai jucat: Pacionel, Cercel, D. Gheorghe Calu

UTA: Zamfir – Deliman, Sabău, Onuțan, Frai – T. Bodri (48 Deta) – Obrad, Gruiescu (75 Țuța), Petcuț (60 Covaci), L. Bodri – Faur (60 Boștină).

Arbitri: Adrian Comănescu – Marius Badea, Alexandru Mihăilă (toți din Râmnicu Vâlcea)

( 1 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email