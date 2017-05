Roșu, după cea mai clară victorie stagională: „Până la 0-2 s-a simțit presiunea rezultatului, apoi am jucat cum îmi place mie”

Prin prisma scorului (0-6), unul astronomic la nivel de Liga 2-a, se poate spune că echipa fanion a Aradului a defilat la Clinceni. Totuși, cinci dintre cele șase goluri au căzut în utimele 20 de minute, însuși Laurențiu Roșu recunoscând că elevii săi au trăit – oarecum – periculos până atunci. „Chiar dacă a fost cea mai clară victorie a noastră, am suferit mult până la golul doi. S-a simțit presiunea rezultatului, am greșit destul de multe pase în prima repriză. Apoi, în repriza a doua, au fost momente când ne-am retras cam mult și le-am dat posibilitatea adversarilor să ne contraatace. Dar, după golul doi, ne-am descătușat și am jucat așa cum îmi place mie. Mi-aș dori, de-acum, să activăm așa și la la 0-0”, a spus tehnicianul „roș-albilor” pentru uta-arad.ro.

În acest moment, locul 2 pare o „afacere” între UTA și Sepsi. „Roș-albii” ocupă acum poziția direct promovabilă, cu 1 punct peste teamul lui Sfântu Gheorghe, ce – totuși – are un meci mai puțin disputat. Oricum, gândul arădenilor nu e la Issa et. comp., ci la derby-ul Vestului, de duminica viitoare. „Am revenit pe locul 2, chiar dacă avem un meci în plus, și putem pregăti meciul cu Timișoara în liniște. Știm cât de important e acest meci. E un derby al României, sper să ieșim învingători, mai ales că am pierdut în tur două puncte. Îmi doresc să facem un meci un bun și să luăm punctele!”, a adăugat antrenorul utist imediat după meciul de azi.

( 5 ) Îmi place ( 0 ) Nu-mi place

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email