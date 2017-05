Și Burlă a spart gheața la Clinceni: „Antrenament de abia pe final, la Timișoara sperăm să câștigăm de la 2-0 în sus”

Meciul de la Clinceni a fost deblocat de o fază atât de mult repetată de Bogdan Burlă, atât sub comanda lui Roland Nagy, cât și cea a lui Laurențiu Roșu. Loviturile libere de la distanță, din lateral dreapta, au devenit una dintre specialitățile fundașului stânga utist, care marcase deja prin astfel de execuții stagiunea trecută, la Tărlungeni și Târgoviște. De altfel, în Liga 2-a, arădeanul avea marcate până azi trei goluri și toate din lovituri libere. Pe lângă cele deja amintite, fotbalistul de 20 de ani, mai înscrisese într-un meci la Oradea, cu o execuție sub transversală.

Chiar dacă golul de 0-1 i-a fost atribuit lui Adi Petre, Burlă nu are nimic de obiectat, dimpotrivă. „M-aș bucura pentru el să iasă golgheter. În plus de asta, dacă echipa a avut de beneficiat de pe urma acelui gol, contează prea puțin cine l-a înscris. Eu mă bucur că-mi pot aduce contribuția la rezultatele bune ale echipei prin aceste execuții, pe care le exersez destul de mult la antrenamente. Era important să marcăm cât mai repede la Clinceni, căci meciul nu a fost deloc simplu. Echipa gazdă nu a jucat deloc rău, ne-a pus ceva probleme, dar echilibrul s-a rupt după am înscris și golul doi, iar ei au rămas în zece oameni. Au venit și restul golurilor și ne oferă moralul de care aveam nevoie pentru derby-ul cu Poli”, a precizat tânărul „textilist”.

Până la urmă, Burlă a înscris și un gol ce nu i-l poate contesta nimeni: șut imparabil în cros după așezarea lui Vîlceanu. E prima reușită stagională pentru fotbalistul lui Laurențiu Roșu și prima în Liga 2-a din interiorul careului. „Ultimele noastre goluri au cam fost ca la antrenament, ca sa zic așa, dar un antrenament binevenit înainte de marele derby de la Timișoara. Va fi un joc mult diferit față cel din tur, pe un gazon bun și cu o miză mult mai mare. Fiindcă suntem la promovare, cei de la Poli vor încerca să ne încurce cu orice preț, dar avem o echipă mai bună și suntem foarte motivați. Ne vor mai încărca și suporterii toată săptămâna, vor fi în număr mare și la Timișoara, sperăm să câștigăm de la 2-0 în sus”, a adăugat fundașul de bandă al „roș-albilor”.

Ca și realizări stagionale, Bogdan Burlă și-a mai trecut în cont și două pase de gol, pentru Strătilă, cu Afumațiul și pentru Curtuiuș, la Târgoviște.

FOTO: UTA Media Design

