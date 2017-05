Chitescu, eroul timișorean al UTA-ei: „Aud și azi plasa de pe Dan Păltinișanu când închid ochii, a fost golul carierei mele”

”Roland Nagy i-a pasat camerunezului Njock, care, asemenea sportivilor africani imbatabili în cursele atletice, sprintează după o minge pe care majoritatea jucătorilor români ar fi abandonat-o, centrează pentru Chitescu şi acesta înscrie golul de 4-3 al Aradului”, descria reporterul TVR golul ce a marcat istoria post revoluţionară a „Bătrânei Doamne”. Pe 5 octombrie 2002, în etapa a 7-a a campionatului Diviziei A, UTA se impunea în stil de mare echipă pe arena „Dan Păltinişanu”, revenind de la 2-0 şi 3-2 în favoarea timişorenilor, la acel 3-4 de povestit nepoţilor. Golul delirului „alb-roşu” a fost cu atât mai dulce cu cât el a purtat semnătura timişoreanului Leo Chitescu, care şi astăzi, la 37 de ani, susţine că UTA ocupă un loc special în sufletul său și-i dorește să bată la Timișoara și să promoveze în Liga 1.

„Cea mai frumoasă amintire din viața mea”

Leo Chitescu a terminat-o cu fotbalul profesionist în 2012, după ce a jucat în campionate exotice precum cele ale Indoneziei sau Thailandei. Acum este stabilit cu familia în Austria, are o fetiță de un an și jumătate și mai joacă fotbal la nivel de amatori, la Besseling. „Îmi împart timpul între familie și muncă, la fotbal mă duc de plăcere. Facem două antrenamente pe săptămână și avem un joc oficial în weekend. În rest, chiar nu mai sunt deloc conectat la fotbal, nici măcar la cel internațional, darmite la cel românesc. Mai citesc din când în când știri de la Arad sau Timișoara când văd pe Facebook vreun titlu interesant. Așa am aflat că duminică se joacă Poli – UTA, la Timișoara și am tresărit automat. E, practic, cea mai frumoasă amintire din viața mea legată de fotbal. Acela a fost golul carierei mele, atunci am simțit cea mai mare bucurie din toată cariera mea”, ne-a mărturisit din capul locului Chitescu.

„Am spus că voi face liniște și m-am ținut de promisiune”

Intrând în miezul derby-ului din 2002 și a fazei care a scris pagina celui mai spectaculos și trăit Poli – UTA din istorie, Chitescu a continuat: „Țin minte că înainte de meci, ziarul Prosport mi-a luat un interviu și m-a întrebat ce mi-aș dori de la acel derby în calitate de timișorean la UTA. Am spus doar atât, că vreau să fac liniște și am făcut. Un gol pentru mine într-un derby Poli – UTA era tot ce-mi puteam dori atunci. Vă dați seama ce sentiment m-a încercat când am dat chiar golul revenirii noastre spectaculoase, golul victoriei, golul fericirii de nedescris al suporterilor noștri. Mi-am ieșit din minți, am alergat spre galerie, colegii m-au urmat și m-au strâns în brațe. Sunt clipe care și astăzi, când le rememorez, îmi dau fiori în tot corpul. Mai am momente când mă liniștesc și închid ochii, aud și azi plasa de pe Dan Păltinișanu. Pot spune că a fost minunea carierei mele”.

Amenințări anonime

Dacă pe Mureș devenise un erou, pe Bega, timișoreanul Chitescu i-a înfuriat pe suporteri. „Cred că au fost influențați și de un neadăvăr ce a apărut în presă la acea vreme, cu privire la gestul meu de după gol. S-a spus atunci că aș fi arătat alt deget și că aș fi fost obscen, dar nu a fost deloc așa. Mi-am dus doar degetul arătător la gură, pentru a se face liniște. Un timp după aceea am primit tot feluri de telefoane sau mesaje de amenințare de pe numere necunoscute. Mi-au spus că-mi înțeapă tendoanele și tot feluri de lucruri urâte de la niște indivizi, pe care nu-i poți numi oameni sau suporteri. Într-adevăr, vreo câteva luni mi-a fost teamă să mă afișez prin Timișoara, apoi lucrurile s-au liniștit”, a adăugat fostul atacant.

Un fost coleg pe bancă la derby-ul de duminică

În anul promovării UTA-ei în Liga 1, Leo Chitescu și Cristi Todea au fost colegi în „alb-roșu”. „Dulăul” s-a transferat chiar în vara lui 2002 la Mantova, în Italia și a apucat să evolueze în acel Poli – UTA 3-4. „Îmi pare bine că o persoană cu caracterul lui Todea e în stafful tehnic al UTA-ei. Ar fi fost bine să mai fie și Roli Nagy acolo, poate și Seba Huțan în staff. Cu ambii am fost colegi la UTA și știu foarte bine ce înseamnă aceste derby-uri, dar sunt sigur că și cei care conduc acum destinele echipei și mai ales jucătorii vor da totul din ei la acest derby. Sper să bată UTA duminică și să promoveze în Liga 1, fiindcă acolo îi este locul”, a încheiat Leo Chitescu.

Ulterior, aflând din discuția purtată amical că și Dan Țapoș sau maseurul Nicolae Tomescu (alias Miky) mai fac parte din stafful „Bătrânei Doamne”, Chitescu a rămas plăcut surprins de continuitatea acestora la clubul fanion a Aradului. În fine, s-a interesat de stadiul lucrărilor reconstrucție a arenei „Francisc Neuman”, pe lângă care trecuse anul trecut și spera să primească vești ceva mai bune cu privire la termenul de finalizare.

FOTO: Viorel Musca

Mai jos, puteți revedea golul lui Leo Chitescu ce a declanșat nebunia în sectorul suporterilor utiști, la Timișoara, pe 5 octombrie 2012:

