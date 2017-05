Utiștii au amintiri plăcute de la inaugurarea arenei „Dan Păltinișanu”: „Tot timpul am avut rezultate bune la Timișoara”

Duminică, 21 mai, e cea mai aștepta tă zi a primăverii de către suporterii utiști: e timpul unui nou duel cu Timișoara! De la ora 19:00, arădenii vor fi sub reflectoarele stadionului „Dan Păltinișanu” pentru confruntarea cu ASU Poli, din etapa XXXV a ligii secunde.

Aradul a reușit victorii de neuitat arena timișoreană, cu punct culminant fiind considerat acel epic 3-4 din 2002. Firul amintirilor merge chiar până la „botezul” stadionul din orașul de pe malul Begăi, moment la care utiștii au fost protagoniști principali.

Era 1 mai 1963 când a fost inaugurat stadionul. „1 Mai” s-a și numit până după Revoluție, iar din 1995 a primit numele lui Dan Păltinișanu, căpitanul lui Poli și prietenul bun al legendarului utist Ladislau Brosovszky. Cei doi erau născuți în același an, aceeași lună, aceeași zi – 23 martie 1951. Dar e o altă poveste.

Șase goluri pentru un trofeu

Pentru prima reprezentație, Știința, cum se numea Poli atunci, a organizat un turneu cu încă trei invitate: UTA Arad, Velez Mostar (Iugoslavia) și Vasas ETO Györ (Ungaria). „Lume multă, arhiplin a fost stadionul!”, își amintește Christos Metskas (foto), fotbalist de bază al utiștilor în acei ani. UTA a reușit un prim meci de senzație, 5-0 cu Velez (goluri Țîrlea 2, Sasu 2, Czako I), apoi a remizat cu puternica trupă maghiară, 1-1 (gol Sasu). În paralel, Știința îi învinsese pe Vasas cu 3-2 (un gol l-a semnat Iosif Lereter, cel care avea să devină fotbalist exponențial al UTA-ei), iar a doua zi, timișorenii și sârbii terminau la egalitate, 1-1. Cu golaveraj superior. UTA a fost declarată câștigătoarea turneului. „Noi am jucat bine în ambele meciuri și ne-am bucurat mult că am câștigat trofeul”, adaugă Metskas.

„Să fie ca pe vremuri!”

Înapoi în prezent, „Grecul” e încrezător că UTA va oferi reprezentația așteptată. „Cred că UTA are moral, după victoria de săptămâna trecută, și va face un meci bun. Eu așa îmi doresc. Am văzut meciul de la Clinceni, băieții au pus mingea jos, nu au bubuit, au venit și golurile. E nevoie și de suporteri, sper să fie cât mai mulți alături de echipă și să o ducă pe culmi, ca pe vremuri! Noi tot timpul am avut rezultate favorabile la Timișoara, și disputele au fost mereu aprige”.

uta-arad.ro

