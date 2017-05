Roșu fixează coordonatele derby-ului: „La Timișoara, pentru suporteri și clasament! Sunt sigur că adversarii vor face tot posibilul să ne pună probleme”

Laurențiu Roșu ajunge în premieră pe arena „Dan Păltinișanu” din postura antrenorului principal. Importanța meciului pentru fostul stelist e și mai mare, atâta timp cât conduce destinele UTA-ei, marea rivală a celor de la Poli.

Fiindcă a avut și experiența derby-ului din tur, Roșu susține că e la curent cu tot ceea ce înseamnă meciul de duminică seara pentru susținătorii combatantelor și cele două orașe despărțite de doar 50 de kilometri. „Încă din prima zi de antrenor la UTA mi s-a vorbit despre acest derby. Am fost pus la curent cu rivalitatea dintre cluburi, mi s-a transmis mereu cât e de important pentru toți suporterii noștri și de aceea la ei ne vom gândi în primul rând când vom intra pe teren duminică seara. Pe de altă parte, după victoria importantă de la Clinceni, știm că avem mare nevoie în continuare de puncte, pentru a ne păstra poziția a doua din clasament. Fiindcă are un meci în minus, Sepsi păstrează șanse mari de promovare directă, dar noi suntem datori să luăm fiecare meci în parte și să-l jucăm la victorie. La fel cum am făcut și cu celelalte”, a spus tehnicianul „Bătrânei Doamne”, care a recunoscut și importanța „secundului” Todea în astfel de momente și nu numai: „Cristi e un profesionist, m-a ajutat cu tot ceea ce a fost nevoie. Ca fost jucător în derby-urile UTA – Poli mi-a povestit multe și-i încarcă și el pe băieți”.

Fostul internațional a vorbit și despre ASU Poli, mai precis motivația acestuia pentru acest derby. „Chiar dacă sunt salvați, sunt sigur că adversarii vor face tot posibilul să ne pună probleme.Vor lupta și ei pentru a-și face suporterii fericiți. Au destui fotbaliști tineri, care vor juca cu ambiție. Au demonstrat-o deja în tur, în acea mocirlă de pe <<Motorul>>, când s-au dăruit total, ca și noi, de altfel. Să spunem, totuși, că noi, față de ei, avem acum avantajul de a putea fi însoțiți de un număr mare de suporteri, ce ne va fi alături și ne va încuraja”, a adăugat antrenorul „roș-albilor”.

FOTO: Ciprian Petcuț

