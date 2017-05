Viitorul a câștigat fără drept de apel campionatul juniorilor E și joacă în weekend, la Reșița, pentru calificarea în semifinala pe țară

Ediția 2016-2017 a juniorilor Under 11, rezervată copiilor născuți în anul 2006 și mai mici, nu a avut istoric. Viitorul a bătut tot ce putea, tur-retur, pentru o linie de clasament ce spune totul despre echipa lui Norbert Josza și Flavius Pavel: 22 de meciuri, 22 de victorii, golaveraj 177-13 (!?).

Diferența de a doua clasată, UTA lui Sorin Botiș și Norbi Varga a fost de 9 puncte, iar față de Atletico, ce îi are la timonă pe Adi Petruț și Adi Rusu – 24 de puncte. „Nu vreau să jignesc pe nimeni, doar că nivelul această categorie de vârstă nu e deocamdată prea ridicat. Meci de meci, am folosit câte două garnituri, pe care le-am schimbat tot la 12 minute, iar golaverajul nostru vorbește de la sine. O întrecere mai puternică ar fi pregătit campioana și mai bine pentru turneul zonal, avem – însă – norocul că am participat la turnee în țară și străinătate, unde am dat și peste echipe foarte bune”, susține Norbi Josza.

Într-adevăr, la o săptămână de la ultima etapă județeană, Viitorul ajunge la „zona” de la Reșița, acolo unde se bate în grupă cu gazdele de la Școlar și FC Hunedoara. Dacă se va clasa prima după întrecerile de sâmbătă (ora 10, respectiv 16), „alb-roșii” vor juca pentru calificarea în semifinala pe țară cu una dintre Juniorul Aiud, Luceafărul Cluj și ACS Poli Timișoara. „În opinia mea, cei de la Luceafărul sunt marii favoriți ai zone și apoi urmează restul echipelor cu șanse relativ egale. Se joacă pe sinteticul <<Mircea Chivu>>, o suprafață cu care clujenii cred că sunt cei mai obișnuiți din moment ce au propria lor suprafață artificială din Parcul Babeș. Dar, am jucat destule amicale cu aproape toate formațiile implicate în zona de la Reșița și, indiferent de rezultate, diferența de joc între noi și ei nu a fost mare. Se poate întâmpla orice, iar noi avem încredere în băieții noștri”, a adăugat Josza.

Miță Steleac, Marius Hudișteanu, Patrick Pavel, Mario Roman, Răzvan Olăroiu, Iannis Sas, Viorel Roșu, Rareș Narsesovici, Gabriel Szoke, Cătălin Goia, Iannis Varga, Luca Stretcu, Luca Bădoiu, Răzvan Joldea, Laurențiu Rus, Fabian Vasiliu, Robert Crasta, David Delezsan, Alexandru Illes, Tudor Neamțu, Denis Dorubeț, David Nicodin, Darius Iacob, Corin Butișanu și Joshua Bistrean e componența lotului campion al județului Arad, din care antrenorii Josza și Pavel îi vor alege pe cei 12 cu care se vor deplasa de vineri în Valea Domanului.

