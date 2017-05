Bulza, după realizarea obiectivului: „Familia Cermei a mers mereu mai departe, cu bune și rele”

Eșecul Becicherecului cu UTA II îi liniștea automat și pe cei de la Lunca Teuz Cermei, care – însă – nu s-au putut obișnui cu ideea că vor pleca învinși de la Giarmata. Golul lui Anagor din prima repriză a fost apărat de „milenari” până în minutele de prelungire, când Viorel Brândușe a fost îmbrâncit de un adversar, iar Andrei Sulea egalat de la punctul cu var. „Într-adevăr, prima repriză, după primul sfert de oră, a fost a lor. Au dat și gol și am alergat toată repriza a doua să-l recuperăm. Am avut câteva ocazii bune, ar fi fost nedrept să pierdem al doilea joc consecutiv evoluând bine. Și, spre deosebire de Deva, când am luat gol în prelungiri, acum am fost noi cei care am marcat. Rezultatul pozitiv ne dă o satisfacție și mai mare în ziua în care – practic – ne-am îndeplinit și matematic obiectivul, deși, personal, nu am avut dubii niciodată că se va întâmpla asta”, a spus Petre Bulza, președintele Cermeiului

Cum Radu Anca a lipsit de le meci, având niște probleme personale, indicații în timpul meciului a dat fotbalistul Alex Nistor. În schimbăm ședința tehnică dinaintea și din pauza meciului a ținut-o Roland Nagy, care are atribuții de director tehnic la divizionara a treia arădeană. „Meritele și demeritele se împart egal la Cermei. Nu există că unul a făcut mai mult și altul mai puțin. Inclusiv Mircea Aslău are o mare contribuție la terminarea cu bine a acestui prim sezon al Cermeiului în Liga 3-a, cum și Roli sau Radu, dar și Norbi Varga, au venit cu ceea ce era nevoie pe acest final de campionat. Noi ne amintim foarte bine că am avut parte de destule evenimente neplăcute în acest campionat, legate de accidentări sau plecarea bruscă a unor jucători de la echipă, dar familia Cermei a mers mereu mai departe cu bune și rele. Nu ne rămâne decât să câștigăm ultimul meci din acest sezon, să le facem o ultimă bucurie sămădăilor noștri și să urcăm pe un loc 8 sau 9 mai aproape de potențialul nostru. Reprezentăm o comună de 2500 de oameni, condusă de un primar pasionat și nu cred că am făcut-o de râs, dimpotrivă”, a adăugat Bulza.

Înainte de coborârea cortinei peste prezenta ediție de campionat, Lunca Teuz Cermei o întâlnește, vinerea viitoare, pe Unirea Alba Iulia formație pe care o depăși în clasament dacă o învinge.

