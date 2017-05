Atenție, „alb-violeți” la pândă în derby-ul Vestului! Speranțele de Liga 1 ale UTA-ei – condiționate de un succes în „fieful” rivalei istorice

Indiferent de eșaloanele în care s-a jucat, derby-ul Vestului a avut o savoare aparte. Ambițiile și orgoliile au nivelat mereu valorile, nu există favorită într-un Poli – UTA, iar verdictul gazonului a confirmat mai de fiecare dată acest lucru. Nu mai departe de stagiunea de toamnă-iarnă, între rundele 13 și 21, „roș-albii” au bifat doar victorii, cu excepția partidei de acasă cu „alb-violeții” (scor 1-1).

De altfel, se poate spune că a fost cel mai urât derby din istorie, atâta timp cât s-a jucat în mocirlă și fără galeria timișorenilor în tribună. Mâine seară, însă, scena e arena de aproape 35 de mii de locuri „Dan Păltinișanu”, iar gazonul se anunță unul foarte bun. Premizele pentru un spectacol pe teren și în afara lui sunt mari, deși – poate – arădenii ar prefera să nu fie foarte estetici, dar să plece cu punctele ce i-ar ajuta enorm în lupta pentru promovarea în Liga 1.

Roșu: „Pentru tot ce înseamnă Arad”

Până una alta, mobilizarea e generală pe toate planurile, vestiar, conducere, suporteri, toată țara urmând a fi cu ochii, prin intermediul Digi și Dolce Sport, la ora de prime-time 19, la „ciocnirea” marilor rivale din Vest. „Știm cu toții cât de important e acest joc pentru puncte, pentru suporteri, pentru tot ce înseamnă Arad, pentru tot ce înseamnă UTA. Ar fi frumos să câștigăm, ne-am menține pe locul 2 și vom avea șanse mari la promovare. Duminică avem un avantaj, pot veni mulți suporteri de la Arad, ne vor susține, ne vor încuraja și sper să le oferim o victorie. Întâlnim o echipă motivată, în formă, care în ultimul meci de campionat a întors Călărașiul de la 0-1 la 4-1 în inferioritate numerică. I-am studiat în câteva meciuri, cam știu ce joacă, pot spune că mi-a atras atenția fundașul dreapta Motreanu, care bate auturile de margine tare, ca pe niște cornere. Blănaru e și el destul de periculos, are viteză și execuții, dar mai sunt și alți jucători care pot face diferența chiar la mijlocul terenului. Asta nu înseamnă că noi ne abatem vreun moment de la filozofia noastră de a câștiga pe orice teren, împotriva oricui”, a spus Laurențiu Roșu, antrenorul principal al „Bătrânei Doamne”.

Todea: „La meciurile cu Poli, motivația vine din interior”

Fotbalist de primă linie al Aradului în ultimele două decenii, Cristi Todea, actual antrenor secund la UTA, mărturisește că a trăit întotdeauna intens duelurile cu Poli. Și e convins că și cei care vor îmbrăca „roșu-albul” mâine vor face la fel. „De la juniori aveam o motivație suplimentară interioară. Am înscris de mai multe ori contra lor, chiar și când eram la Mediaș. Am un plus de entuziasm când ne întâlnim și sunt sigur că și băieții vor avea la fel duminică. La meciurile cu Timișoara nici nu e nevoie de prea multe de transmis, motivația vine din interior. Pentru noi e foarte important să câștigăm, mai ales dacă o să reușim să promovăm și datorită unei victorii la Poli”, a punctat „Dulăul” pentru uta-arad.ro.

Brîndescu: „Să transmitem presiunea pe umerii UTA-ei, să-i obligăm să comită greșeli!”

ASU Poli revine în „iarbă” după o absență de două săptămâni, cauzată de retragerea din competiție a Tărlungeniului. Unul dintre modulele Licenței UEFA Pro l-a „mutat” la București pe antrenorul „alb-violeților”, Sorin Brîndescu, pentru primele trei zile ale săptămânii, însă și Laurențiu Roșu a apărut doar miercuri la echipă. „Vom vedea în ce măsură va conta pauza. În prima jumătate a săptămânii, echipa s-a pregătit cu antrenorul secund și preparatorul fizic, dar jucătorii sunt responsabili, s-au pregătit bine. Vom vedea duminică, la ora jocului, dacă suntem în formă maximă sau nu. Am avut discuții în ceea ce privește intensitatea antrenamentului, pentru ca duminică să fim la potențial maxim. Rezultatele au fost mai bune în ultimul timp, ne-au dat mai multă încredere, să mai acumulăm puncte în clasament și să mai urcăm. Suntem mai relaxați, pentru că am scăpat de grijile retrogradării. Sper să nu fim însă prea relaxați, dar nu cred că va fi cazul, datorită presiunii pozitive pe care o va exercita publicul asupra noastră, care ne va determina să dăm tot ce avem mai bun din noi. UTA are, întradevăr, mai mare nevoie de victorie și sperăm să transmitem presiunea pe umerii lor, să îi obligăm să comită greșeli, să îi surprindem, să îi taxăm și să îi învingem. Aceste meciuri sunt foarte frumoase, iar noi ne-am dori să jucăm și la anul contra lor”, a spus timișoreanul, citat de druckeria.ro. Să amintim și că „principalul” polist a fost jucător la UTA în urmă cu 22 de ani, iar tatăl său, Tiberiu Brîndescu, chiar a ieșit campion cu „Bătrâna Doamnă” în anii 1969 și 1970.

Câte două absențe în fiecare tabără

Derby-ul de mâine seară va fi lipsit de aportul a patru fotbaliști, doi din fiecare tabără. Egalitatea persistă și când aducem în discuție cauzele absențelor. Fundașul UTA-ei, Filaret și atacantul lui Poli, Neamțu, sunt accidentați, iar Copil și Mera – suspendați. Acesta din urmă era și singurul supraviețuitor al ultimului Poli – UTA pentru timișoreni, dar și căpitanul ultimelor etape. „În retur, Mera s-a impus, a ridicat nivelul echipei noastre, inclusiv din punct de vedere moral. E un jucător cu personalitate, experimentat, iar în jurul lui s-a clădit jocul acestei echipe. Ne va lipsi mult, dar avem un lot numeros și vom găsi soluții care să compenseze această absență. Sperăm ca aceia care intră să facă un joc bun și să se ridice la nivelul lui Mera”, a explicat Brîndescu. De partea cealaltă, Roșu are ceva probleme la nivelul mijlocașilor, după despărțirea de Andor și suspendarea lui Copil, dar: „Avantajul nostru este că avem jucători polivalenți și nu ducem lipsă de soluții în orice zonă a terenului”, a menționat și „principalul” Bătrânei Doamne.

Formații probabile:

ASU Poli: Gakos – Motreanu, Bilia, Gălan, Taub – Nicolescu – Teuţ, Birău, Măd. Stancu, Ghinescu – Şt. Blănaru.

UTA: Miron – Adili, Manea, Gligor, Burlă – Strătilă, Chindriș, Tănase, Muntean – Curtuiuș, Petre.

FOTO: Ciprian Petcuț

