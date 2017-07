Copaci refuză să mai joace la UTA, Costin a semnat prelungirea, iar Manea, Polgar și Burlă și-au „cosmetizat” contractele

47 SHARES Share Tweet

Echipa fanion a Aradului a demarat un nou sezon odată cu reluarea antrenamentelor, însă nu toți fotbaliști erau deciși să continue în „alb-roșu”. Simțind, probabil, ridicarea ștachetei la nivel salarial după sosirea unor fotbaliști ca Grigorie, Ciucă sau Roman, câțiva dintre jucătorii din vechiul lot confirmați pentru noul campionat de Liga 2-a doreau o ajustare a retribuțiilor.

Este vorba despre Norbert Polgar, Alex Manea și Bogdan Burlă, care au obținut ceea ce și-au dorit și de acum se gândesc doar la pregătirea estivală sub comanda lui Adrian Mihalcea și colaboratorilor săi. Totodată, Cristian Costin a semnat un nou contract cu „Bătrâna Doamnă” și ar putea intra în planurile primei echipe, mai ales că unul dintre colegii săi de generație, din prima linie, a refuzat să mai activeze la UTA.

Vorbim despre Paul Copaci (foto), care nici măcar nu a ajuns la discuții despre contract cu conducerea clubului. Fundașul de 19 ani refuză pur și simplu să mai activeze în tricoul Campioanei Provinciei, dar rămâne sub contract cu Atletico Arad, ce are echipă în…Liga 5-a.

Revenind puțin la Burlă, chiar dacă acesta e mulțumit de noile condiții salariale, trebuie văzut ce șanse are de a mai prinde echipa, mai ales dacă va mai sosi un fundaș stânga după macedonianul Izet. Deocamdată, într-un sistem 4-1-4-1, pe care Mihalcea e cel mai tentat să-l folosească și la UTA, Burlă ar avea loc pe banda stângă a defensivei, în timp ce noua achiziție ar urca la mijloc. Din câte știm, fotbalistul de 21 de ani a atras atenția unor grupări de primă ligă, însă rămâne de văzut dacă antrenorul poate să se dispenseze de el.

