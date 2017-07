Curticiul aruncă prosopul: ”Blocaj funcțional după ultimele modificări legislative”. Repornește echipa din Liga 6-a?

23 SHARES Share Tweet

Despre problemele de la Frontiera Curtici se vorbește de mai bine de trei luni de zile. De altfel, restanțele bănești către jucători și stafful tehnic au anticipat o situația în care ne aflăm astăzi și pe care Primăria orașului Curtici o expune în următorul comunicat de presă:

”Clubul Frontiera 2004 Curtici a intrat în blocaj funcțional după ultimele modificări legislative; aici avem în vedere în principal Legea 69/2000, legea educației fizice și sportului, care nu secifică concret modul și mecanismele de finanțare a cluburilor sportive.

Dacă până acum personalul din cadrul Primăriei avea acoperire legală în ce privește asumarea unor obligații finaciare, acum nimeni nu mai vrea să semneze nicio hârtie pentru Frontiera 2004 Curtici, de frica Curții de Conturi și a modului cum vor putea fi interpretate noile norme juridice. Acesta nu este un caz singular, nici la nivel județean și nici la nivel național; foarte mulți primari și funcționari fiind în situația de a li se imputa sume exorbitante și de a fi chemați în instanță cu procese întinse pe ani de zile.

Primăria, prin domnul primar Bogdan Ban și domnul viceprimar Dan Doba, mulțumește jucătorilor, stafului administrativ și tutror celor implicați în activitatea acestui club, pentru tot ce au făcut, pentru rezultatele frumoase și pentru întreaga muncă depusă aici, și îi asigură că se caută o soluție pentru continuarea tuturor activităților sportive din cadrul clubului.

Problema este ți în atenția Asociației Orașelor din România. Primarul Bogdan Ban împreună cu ceilalți membri din bordul de conducere al Asociației au inițiat un demers către forurile competente pentru clarificarea acestei situații neplăcute înc are s-a ajuns”.

Strict la nivel sportiv, ceea ce ne spune comunicatul este că Frontiera este în imposibilitatea de a mai susține o echipă în Liga 4-a, iar autoritățile locale încearcă să găsească soluții de continuitate prin intermediul unui alt club. Automat, noua entitate trebuie să repornească la drum din ultimul eșalon județean, adică Liga 6-a raportat la Arad. Totodată, în planuri ar trebui incluse și cele trei grupe de juniori (A1, D și E).

Cert este că patru jucători, Măgulean, Parlapan, Avrămuțiu și Prică și-au ales deja viitoarele destinații, însă e o chestiune de timp până și ceilalți își vor găsi o altă echipă. „Sunt băieți valoroși și de caracter, îi văd evoluând doar la formații cu pretenții din Liga 4-a, iar pe unii chiar în Liga 3-a. De fapt, dacă am fi rămas în aceeași formulă, sunt sigur că am fi terminat pe podium și sezonul viitor. Acum doi ani când am venit la Curtici, echipa era pe locul 9, am dus-o până pe 5 la finalul sezonului, iar anul acesta ne-am clasat pe locul 3. Le mulțumesc jucătorilor pentru toate sacrificiile făcute în această vară, pentru grupul puternic și unit, dar și autorităților locale pentru sprijinul dat până la un moment dat. Mai departe, nu e treaba mea de ce nu se poate continua activitatea. Fiecare comunitate are prioritățile sale, deși e dureros că un oraș ca și Curticiul nu poate susține o formație în Liga 4-a. Spun asta și din prisma celor patru ani petrecuți ca și fotbalist la Frontiera Curtici, nu doar cei doi ca și antrenor. Am colaborat bine și cu președinții Mihai Sârbuț și Ghiță Tăucean, sper ca – totuși – să se găsească resursele financiare ca băieții să fie plătiți pentru munca lor din ultimele două luni de campionat”, a spus Dinu Maghici.

Fostul antrenor al Frontierei a sunat adunarea pentru mâine seară, la terenul de mini-fotbal de pe Ștrandul Neptun, pentru o ultimă miuță în vechea formulă curticiană. Altfel, Maghici, antrenor cu stagii de pregătire la Liverpool și SUA, acesta are destule proiecte spre care să-și îndrepte atenția. Pregătește două grupe de copii la Viitorul Arad, are o Școală de Fotbal sugestiv denumită Tetra Brazil, dar e și parte componentă a departamentului de scounting de la FGA, firma de impresariat a foștilor utiști Bogdan Apostu și Ricardo Caichjian.

0 0

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email