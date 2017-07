Fostul utist, Alin Chița, va antrena Sebișul: „Mă întorc cu plăcere în Arad, la un club ce oferă toate condițiile de performanță”

1 SHARES Share Tweet

După ce au decis să nu meargă pe mâna lui Dan Oprescu, sebișenii au demarat căutările pentru un alt antrenor și au ajuns la un fost fotbalist al UTA-ei. Este vorba despre Alin Chița, care a îmbrăcat tricoul „Bătrânei Doamne” între 2007 și 2009, dar a mai evoluat timp de 6 sezoane la FC Argeș și câte un campionat la Poli Timișoara, sau în străinătate, la Tianjin Teda (China) și Al-Faisaly (Amman). În cariera sa, fostul fundaș piteștean a adunat 170 de jocuri și 2 goluri în prima ligă a fotbalului românesc.

Chița împlinește 40 de ani pe 5 septembrie și e cursant al Licenței UEFA PRO. Are și avantajul de a cunoaște o parte dintre jucătorii care au fost anunțați ca și transferați la Sebiș și vorbim în special despre argeșenii E. Dică, Golban, Ruță și Jenaru. „Mi-am dat acceptul să vin la Național Sebiș, pentru un proiect solid. Am înțeles ca acest club oferă toate condițiile de performanță și că, fiind de mult timp în Liga 3-a, își propune promovarea. Pentru asta vin și eu la Sebiș, sper ca împreună cu președintele Călin Cojocaru și ceilalți oameni din club să facem o treabă bună. Am înțeles că și domnul primar este aproape de echipă, iar asta e foarte important pentru noi. Pe jucătorii argeșeni cu care s-a înțeles deja clubul îi cunosc, cu Emil (n.a. Dică) am fost și coleg de echipă, o să mai încercăm să aducem câțiva juniori din Pitești, cu care am și luat deja legătura. Pentru a face performanță, ai nevoie de jucători valoroși și de caracter. Pe asta ne bazăm în formarea noii echipe”, ne-a declarat noul tehnician al grupării de pe malul Crișului Alb.

Alin Chița revine în județul nostru după opt ani, timp în care a mai ținut legătura cu Cristi Todea, Sebastian Huțan sau Dan Țapoș. „Mă întorc cu plăcere în Arad, unde am destule cunoștințe și prieteni. Știu că Sebișul e destul de departe de oraș și vin acolo să muncesc, nu să mă plimb”, adăugat fostul fundaș.

Noul tehnician al „alb-albaștrilor” a sunat reunirea echipei pentru vineri, 14 iulie, la ora 18.

0 0

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email