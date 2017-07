UTA a renunțat la patru portari în tot atâția ani din noul proiect: Bodea, Mitrea, Anca-Trip și Miron, în căutarea celor mai bune destinații

8 SHARES Share Tweet

De când s-au repornit „motoarele” în Liga 4-a, patru goal-keeperi și-au împărțit minutele oficiale în cele patru sezoane scurse până acum, dar niciunul dintre ei nu mai este azi în curtea „roș-albilor”. Roberto Bodea și Alexandru Mitrea au părăsit-o pe „Bătrâna Doamnă” după promovarea în eșalonul trei, Iulian Anca Trip în vara anului trecut, iar de Bogdan Miron s-a despărțit și el, de numai câteva zile, de trupa arădeană. Astăzi, când vorbim, deși nu duc lipsă de oferte, niciunul dintre ei nu știe exact încotro s-o apuce.

Miron este, fără îndoială, cel mai curtat cu două propuneri bune, de la o formație de primă ligă și una din eșalonul secund. Probabil, până la finalul săptămânii, goal-keeperul de 27 de ani își va alege viitoarea destinație, dar până atunci dorește să-i mulțumească clubului și suporterilor pentru cei mai intenși ani din cariera sa. „Au fost două sezoane bune, regret enorm că nu le-am putut concretiza cu o promovare în Liga 1. Plec cu sufletul împăcat, căci am făcut tot ce a depins de mine să-mi ajut echipa. Nu sunt supărat pe nimeni după decizia de acum o săptămână, chiar aș vrea să le mulțumesc tuturor, celor din conducere, antrenorilor și suporterilor pentru aceste două sezoane, cu o mențiune specială pentru nea’ Dan Țapoș. E un profesionist sută la sută, a contat enorm în evoluțiile mele faptul că am lucrat cu el, m-a sfătuit tot timpul numai de bine. Nu-l uit nici pe Seba Huțan, cu care – însă – am lucrat mai puțin. Sper din tot sufletul ca UTA să joace în Liga 1 de la anul, căci minunații ei suporteri merită acest lucru”, a spus Miron, care ține legătura și cu fostul coleg, sătmărean și el, Iulian Anca-Trip (22 de ani). Din câte se pare, și acesta este și el în stand-by, după ce Olimpia Satu Mare a renunțat inexplicabil la serviciile sale. Oferte au venit și pe adresa sa, însă, deocamdată, nu s-au concretizat într-un contract de joc.

Arădenii Roberto Bodea și Alex Mitrea și-au încheiat angajamentele lor cu CNS Deva (Liga 3-a), respectiv CS Dorobanți (Liga 4-a) și caută cele mai bune destinații. Bodea (24 de ani) are oferte în special de la Liga 3-a, Unirea Alba Iulia, dar și Lunca Teuz Cermei fiind serios interesate de serviciile sale. Mitrea (24 de ani) regretă despărțirea de divizionara secundă, ASU Poli, în iarnă, dar cota sa rămâne una bună atâta timp cât are destule prezențe în special pe scena Ligii 3-a, la Vladimirescu, UTA sau Ineu.

