Achiziție de Liga 1 (și) între buturi! Bosniacul Grahovac a ajuns la un acord cu UTA: „Vin să promovăm”

Realizând că nu pot merge pe mâna lui Bogdan Caucă, utiștii și-au schimbat total strategia când vine vorba despre portari. Se va merge pe experiență și între buturi, iar aceasta, împreună cu o incostestabilă calitate demonstrată în cei șapte ani de Liga 1 (patru la Oțelul și trei la Iași), o aduce Branko Grahovac.

Prin semnarea unui contract cu UTA, fotbalistul de 1,90 metri își face anticipat un cadou de ziua sa de naștere. Chiar mâine, pe 8 iulie, bosniacul împlinește 34 de ani și e – fără îndoială – prima opțiune pentru Dan Țapoș și Adrian Mihalcea pentru postul de portar în noua stagiune. Grahovac a adunat peste 150 de prezențe în Liga 1, dar a bifat experiențe și în spațiul iugoslav, precum FK Bratstvo și FK Zeta (Muntenegru), FK Željezničar (Bosnia-Herțegovina) și FC Borac Čačak (Serbia). Pentru o scurtă perioadă, în 2014, a evoluat și la Kahramanmaraşspor, în Turcia.

Intrat în România de puțin timp, pe la Stamora-Moravița, bosniacul a confirmat înțelegerea sa cu „Bătrâna Doamnă”. „Dacă ceea ce mi s-a propus la telefon se respectă, voi fi noul portar al UTA-ei. Mi-am dat deja cuvântul conducerii clubului arădean, iar pentru mine cuvântul e sfânt. Poate să mă dorească și Steaua, nu contează. Am mai avut trei-patru oferte în această vară, nu știam dacă o să mai continui să joc, dar Mădălin Ciucă, fostul meu coleg de la Iași, m-a convins de faptul că e un proiect serios la Arad. Am fost coleg și cu Ștefan Grigorie, pentru puțin timp și cu Dan Roman, nu cred că voi avea probleme de acomodare. În plus de asta, sunt destul de aproape de casă, fac 5-6 ore cu mașina până la Srbac, la granița Bosniei cu Serbia. Vin la Arad să promovăm, nu se poate altfel”, ne-a declarat Branko Grahovac.

Pe lângă noua achiziție, opțiunile „roș-albilor” la capitolul goal-keeperi sunt Alex Barna (24 de ani) și Sebastian Mara (19 ani).

