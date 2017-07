Totul e pregătit de startul primei ediții a Cupei Satelor la fotbal! Aveți componența loturilor ce se vor duela duminică, la Șicula și Cermei

32 SHARES Share Tweet

Primele două etape zonale ale Cupei Satelor stau să înceapă. Acestea se vor desfăşura duminică, între orele 14 şi 20, sportarad.ro oferindu-vă programul exact al meciurilor, dar și componenții loturilor celor 8 echipe angrenate în competiție, la Șicula și Cermei.

Zona Şicula

Şicula – Highişana 2017 Drauţ (ora 14:00), Olimpia Bocsig – Extrem Boys Caporal Alexa (ora 15:00), Drauţ – Bocsig (ora 16:00), Caporal Alexa – Şicula (ora 17:00), Drauţ – Caporal Alexa (ora 18:00) şi Şicula – Bocsig (ora 19:00).

Zona Cermei

Gloria Cermei – Viitorul Sepreuş (ora 14:00), Young Boys Apateu – Codru Craiva (ora 15:00), Sepreuş – Apateu (ora 16:00), Craiva – Cermei (ora 17:00), Sepreuş – Craiva (ora 18:00) şi Cermei – Apateu (ora 19:00).

„Toate partidele vor fi filmate și vor fi puse pe youtube pe canalul Ajf Arad. Avem garanția că gazdele zonelor vor pregăti perfect stadioanele pentru a avea cele mai bune condiții. Ne bazăm pe entuziasmul participanților și sperăm să vină și spectatori din toate localitățile angrenate la zone. Am informat și FRF despre acest proiect, sunt mândru și bucuros că am primit imediat un mesaj de felicitare din partea președintelui FRF, Răzvan Burleanu. Bineînțeles, nu am pierdut ocazia să-i mulțumesc încă odată, în numele AJF Arad, că a avut încredere în noi și ne-a ajutat financiar într-un moment de cumpănă. Practic, fără sprijinul dânsului, astăzi eram în faliment și nu mai puteam organiza nimic. Le dorim încă odată succes echipelor participante, vom fi cu ochii pe ele de la fața locului”, vom merge și noi conducerea la competiție a bucuriei de a juca fotbal, dorim succes tuturor, să fie fair-play iar cei mai buni să câștige!˝ ne-a declarat Adrian Lucaci, președinte al AJF Arad și inițiatorul acestui proiect unic în România.

Fiecare echipă participantă va primi câte o cupă și o diplomă de participare, precum cele de mai jos:

