Copil a ales Lipova pentru: „Oamenii deosebiți de la echipă și promovarea în Liga 2-a”

Cea mai proaspătă divizioanară a treia arădeană a ajuns la cea de-a cincea achiziție a verii. După Petrișor Jichici și juniorii Mandache, Vasile și Morar, Șoimii Lipova a bătut palma și cu Dumitru Copil, care se despărțise recent de UTA.

Mijlocașul de 27 de ani, comparat în urmă cu un deceniu cu Gheorghe Hagi și cotat mai bine decât Ozil, Mata, Kroos sau Alexis Sanchez, are marele regret de a nu fi promovat cu echipa fanion a Aradului în elită, dar de acum se focusează pe o altă promovare. „Vreau să le mulțumesc pentru tot, atât conducătorilor, cât și suporterilor pentru cei trei ani frumoși petrecuți la UTA. Cu bune, cu rele, am avut trei sezoane pline, frumoase pentru mine, în care am dat totul din punct de vedere afectiv și fotbalistic, dar rămân cu marele regret că nu am reușit să îndeplinim visul fanilor, promovarea. Le doresc celor care au rămas, dar și noilor veniți să o ducă pe UTA în Liga 1, acolo unde merită să fie pentru istoria și suporterii ei. Deși am avut și alte oferte în această vară, am ales Lipova, pentru oamenii deosebiți de la această echipă, în frunte cu domnul președinte Radu Pop și antrenorul Flavius Sabău, dar și alți prieteni pe care-i am aici. La ce proiect serios există la Lipova, cred că ne putem propune promovarea în Liga 2-a”, ne-a mărturisit Copil, care are și alte motive pentru care nu a dat curs ofertelor departe de casă, respectiv apropierea nunții cu aleasa inimii sale. „Banii nu au contat niciodată pentru mine, familia a fost mereu pe locul 1”, a adăugat fostul utist, care a mai evoluat în Scoția, la Hearts, Gloria Arad, FC Bihor, Jiul Petroșani, Șoimii Pîncota și CS Ineu.

Cert este că, odată cu achiziția lui Copil, lipovanii se pot lăuda cu una dintre cele mai puternice linii de mijloc din eșalonul trei, în care mai evoluează fotbaliști ca Adi Piț, Tibi Bier, Sergiu Popa, Iosif Gherghel, Vlad Filimon sau Petrișor Jichici.

