Promovare măceană sub semnul dramei lui Damian Soltezs, Voința privește spre Liga 4-a!

Cu 16 victorii și doar două înfrângeri, Voința Macea a devenit campioana Seriei A Ligii a 6-a, acolo unde a avut contracandidate de temut în Frontiera Pilu și Șoimii Livada. Băieții lui Lucian Ciba nu s-au lăsat doborâți nici de drama trăită în luna decembrie a anului trecut, când unul dintre componenții de bază ai echipei, Damian Soltezs, s-a stins brusc, la numai 31 de ani, lăsând în urmă o fetiță de numai 3 ani și pe soția sa, Gianina, după ce i se descoperise o boală incurabilă. „Fără îndoială, a fost momentul ce ne-a marcat tot sezonul și poate chiar viețile noastre de acum înainte. Am fost și sutem triști pentru pierderea lui Dami, dar, în același timp, ne-am ambiționat și mai mult să ieșim primii și să promovăm. Strict fotbalistic, campionat a fost destul de animat, am promovat destul de relaxat, iar când am primit medaliile i-am dus una și lui Damian la mormântul de la Sebiș”, a rememorat Ciba.

Macea promova pe teren și în urmă cu două sezoane chiar în Liga 4-a, însă atunci fostul primar, Ioan Mercea și echipa sa de consilieri nu și-au dat girul pentru continuarea activității. Cu tânărul Ciprian Otlăcan la conducerea comunei, lucrurile par să stea cu totul altfel. „Sunt foarte mulțumit de colaborarea cu conducerea comunei. Sunt oameni paroliști, ne-au dat tot ce ne-au promis, sperăm să ne sprijine la fel și în campionatul următor. Aș vrea să mai aducem trei-patru băieți pentru a ne întări puțin și să ne batem la promovare. La cum se prezintă situația în seria A din Liga a 5-a, cred că avem condiții de primul eșalon județean și atunci suntem datori să tindem spre el. Ne dorim să avem continuitate, să știm că vom fi sprijiniți ani de zile de acum înainte pentru a putea crește copii și a putea juca mai sus. De fapt, mi-aș dori să rămânem pe termen lung în Liga 4-a, să nu pățim ca și Dorobanți sau alte echipe cu prezențe meteorice în cel mai tare campionat județean”, a adăugat Ciba.

Voința și-a stabilit și data reunirii în vederea stagiunii de Liga 5-a. „Ne vom aduna pe final de lună, avem programate și câteva partide de pregătire, cu Sântana sau Socodor, de exemplu. Vom face un cantonament pe plan local, la castel la Macea. Dacă ne pregătim cât mai serios, vom face o figură frumoasă. Ne bucurăm și că vin tot mai mulți oameni la meciuri. Mai mult, acum după ce Curticiul a abandonat fotbalul, cred că vor veni și de acolo oameni la partidele noastre”, a mai spus tânărul antrenor al „alb-albaștrilor”, care și-a mai ajutat și din teren echipa.

Lotul de jucători pe care Voința Macea l-a aliniat în stagiunea 206-2017 i-a cuprins pe: Damian Șoltezs, Paul Soltesz, Daniel Toader, Casian Vițelar, Lucian Ciba, Ruben Pîncotan, Cosmin Androne, Alexandru Cojocaru, Ioan Botaș, Ștefan Ardelean, Sebastian Sîrbu, Adrian Rad, Adrian Tipei, Gheorghe Trif, Florin Buda, Ieronim Rus, Claudiu Teacă, Răzvan Săcui, Leon Pinți, Flavius Hanc, Alexandru Herlo,

