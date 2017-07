Bodea va fi noul portar al Cermeiului! Divizionara a treia și-a păstrat 80% din lotul stagiunii trecute și își ia juniori de la UTA

28 SHARES Share Tweet

Săptămânile de discuții pentru renovarea contractelor de joc ce au expirat în această vară s-au concretizat aseară, cu semnături din partea majorității componenților lotului din stagiunea trecută. Cotoc, Gurban, Suslak, N. Varga, Nistor, Diarra, Sulea, Ianc, Aldan, Moraru și – bineînțeles – Dani Bulza (care – însă – e accidentat pentru prima parte a sezonului), plus Flavius și Viorel Brândușe, vor răspunde pe mai departe comenzilor lui Radu Anca și Roland Nagy. Semne de întrebare mai sunt și în dreptul lui Vereș și Șiclovan, cu mențiunea că acesta din urmă e decis – totuși – să-și continue cariera în Germania. „Mă simt apreciat la Cermei și asta m-a determinat să semnez prelungirea. Am mai avut propuneri și de la alte echipe, dar am rămas pentru Radu Anca, Roland Nagy, cei din conducerea clubului, dar colegi. Toată lumea își pune mari speranțe în mine, în golurile mele și sunt mai decis ca oricând să nu-i dezamăgesc”, ne-a mărturisit Andrei Sulea, deocamdată singurul „stranier” din lotul grupării „alb-roșii”.

La capitolul noutăți, cea mai importantă este cea a portarului Roberto Bodea. După despărțirea de UTA, acesta se întoarce acasă după doi ani petrecuți între Performanța Ighiu și CNS Deva, refuzând oferta celor de la Unirea Alba Iulia. „Am avut discuții cu președintele Petre Bulza și antrenorul Radu Anca și am bătut palma”, a confirmat goal-keeperul de 24 de ani, crescut de Dan Țapoș la echipa fanion a Aradului. Totodată, Cermeiul nu-și ascunde interesul pentru fostul căpitan al UTA-ei, Alin Gligor, dar și față Ovidiu Vezan. Din câte se pare, însă, mijlocașul de 32 de ani are oferte mai importante și e greu de crezut că poate ajunge la Cermei.

În fine, Lunca Teuz Cermei trebuie să clarifice și situația juniorilor. În acest moment, e sigură doar de prezența în lot a lui Ianc și Moraru, dar tehnicienii mai cer alți 4-5 copiii. Salvarea poate veni tot de la UTA, club cu care cermeianii au colaborat foarte bine în ultimii doi ani de zile, mai ales că balta are pește. Rafael Iuga (dacă nu e ținut la prima echipă de Adrian Mihalcea), Pop și Țurcanu sunt cele mai calde nume, însă ar putea apărea și ceva variante interne, de la Bondor și Caia.

Lunca Teuz Cermei se va apuca de treabă luni, 17 iulie, având programate și două partide amicale până la plecarea în cantonamentul de la Moneasa. Pe 22, Nistor et. comp. dau piept cu Poli II, iar o săptămână mai târziu, cu Unirea Sântana.

0 0

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email