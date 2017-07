Livada se bazează pe nucleul ex-utist și în Liga 5-a și are gânduri de promovare în elita fotbalului județean

0 SHARES Share Tweet

Șoimii Livada s-a trezit ceva mai greu în stagiunea trecută, dar și când s-a trezit s-a dus țintă spre promovare de pe poziția secundă a Seriei A a Ligii VI-a. Formația de la marginea Aradului a terminat doar pe locul patru turul, dar în afara accidentului de la Pereg, din penultima etapă, a mers perfect în campania de primăvară.

„Celeștii” le-au învins în deplasare pe Macea (1-0) și Pilu (5-1), celelalte „aristocrate” ale campionatului și în final au deschis șampania promovării. „La ce jucători am avut și aici mă refer în special la Roșuț, Monac, Ruja, Drecin, Petcuțiu, jucători în majoritatea lor crescuți de UTA, eu zic că am meritat să promovăm. Băzându-ne pe aceiași jucători, plus alți doi-trei pe care mai vrem să-i aducem în această vară, ne propunem să facem o figură frumoasă și în <<Onoare>>. Noi zicem că avem echipă bună, ne putem lupta chiar la promovarea în Liga 4-a. Primăria ne-a ajutat cu cheltuielile, ne vor ajuta și pe mai departe, practic fără autorități nu am putea face mai nimic. Avem și un sponsor care ne mai ajută cu câte o masă la băieți, sper să mai vină și alții lângă noi. Vom discuta concret cu domnul primar, căci avem neapărat nevoie de ceva întăriri. Etapele în Liga 5-a sunt mai multe, adversarii mai buni, iar ambițiile noastre sunt destul de mari”, spune antrenorul „Duli” Kiss, care de multe pe ori pe parcursul stagiunii trecute a primit ajutor logistic și numai din partea lui fizioterapeutului Zsolt Nagy.

Șoimii au și avantajul colaborării cu Giovanni Catanzariti, repectiv școala de fotbal a acestuia, ce-și are „cartierul general” chiar la Livada. „Pe partea de juniori, vom colabora cu Viitorul Arad. Avem destui copii la acest club de fotbal serios, iar baza sportivă este și ea una foarte bună”, a adăugat Kiss.

Până una alta, să-i trecem în revistă pe cei care au dus greul în stagiunea trecută de Liga 6-a și și-au câștigat dreptul de a evolua cu un eșalon mai sus din toamnă: Ioan Dronca, Bogdan Suciu, Cătălin Alba, Ovidiu Giurgiu, Cristian Zidaru, Bogdan Drecin, Cosmin Ruja, Cosmin Homan, Peter Apostol, Dan Rus, Bogdan Roșuț, Remus Păcurar, Gheorghe Țițirig, Raul Petcuțiu, Cristian Monac, Alexandru Pavel, Cătălin Alba și Daniel Bolcaș.



