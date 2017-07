Donca și-a reluat munca la Sântana: „Ne dorim să fim sus, lângă Criș și Pecica, dar mai depindem de câteva achiziții”

17 SHARES Share Tweet

Rând pe rând, prim divizionarele județene își încheie vacanța de vară. Este cazul și celor de la Unirea Sântana, care s-au reunit luni cu două noutăți importante, mijlocașii curticeni, Denis Prică și Remus Avrămuțiu. În probe se mai află și unul dintre cei mai buni jucători din Liga 5-a, Florin Pasăre (Mureșul Zădăreni), dar antrenorul Dinu Donca mai așteaptă ceva întăriri. „Fiindcă avem parte și de despărțiri la nivel de lot și vorbesc despre Vidac, care a plecat la Mailat, dar și de Ginghină și Vârciu, care merg în Germania, am mai avea nevoie de un fundaș central și doi mijlocași ofensivi pentru a echilibra compartimentele. Asta pe lângă cele două achiziții importante, Prică și Avrămuțiu, jucători pe care ni i-am dorit mult la Sântana”, a explicat tehnicianul Unirii.

Mișcările pe care „uniriștii” le vor mai face în campania de transferuri vot determina și obiectivul stagional. „Personal, sunt mulțumit de ceea ce am reușit campionatul trecut, locul 5 și finala Cupei. Conducerea are o părere puțin diferită, dar continuăm împreună. Nu am fixat încă un obiectiv pentru noul sezon. Sigur, ne dorim să fim din nou acolo sus, pe lângă Criș și Pecica, dar mai depindem de câteva achiziții. Observăm mișcări serioase la Șimand, mai vine și Zăbraniul din urmă, va fi un campionat interesant”, a adăugat Donca.

Sântana are programate trei antrenamente pe săptămână, urmând ca la începutul lunii august să intre într-un mini-cantonament pe plan local. Păulișul, Zăbraniul, Nădlacul, Cermeiul, Lipova, Crișul și Macea sunt adversarii confirmați pentru meciurile de verificare ale verii.

