Miron a făcut pasul spre Liga 1 chiar în tricoul fostei concurente directe pentru promovare a UTA-ei

Ceea ce nu a putut cu UTA în cele două sezoane în care a apărat poarta echipei arădene, perioadă în care s-a oprit de fiecare dată la barajul de promovare, a reuşit de unul singur în această săptămână, sau poate a primit şi o mână de ajutor chiar de la conducătorii fostului său club. Până la urmă, goal-keeperul sătmărean, care înainte de a afla că nu va mai juca la UTA a fost și pe lista de transferuri a celor de la Juventus București, a făcut un pas înainte semnând cu nou-promovata Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

La prima vedere, fostul utist a fost transferat pentru a le crea concurenţă portarilor Roland Niczuly şi Csongor Fejer, dar e posibil să le și ia fața odată ce se pune la punct cu pregătirea. Vă reamintim că noua stagiune a Ligii 1 începe chiar vineri, iar Miron s-a pregătit doar singur până azi. În ambele sezoane petrecute la UTA, portarul de 27 de ani a fost titular incontestabil, bifând un total de 64 de partide. A fost înlocuit în această vară de „roș-albii” de pe Mureș cu mult mai experimentatul Branko Grahovac.

„Am semnat ieri cu Miron, pe trei ani. Aveam nevoie de un al treilea portar în lot, pentru că stăteam doar în Niczuly şi Fejer şi, normal, la orice problemă apărută eram neacoperiţi. Era necesar să aducem încă unul şi am decis ca să fie un portar mai cu experienţă faţă de cei doi pe care îi aveam. Şi, dat fiind faptul că UTA s-a dispensat de el, am discutat cu Miron şi am căzut de acord să vină la noi. Nu l-am adus ca portar titular, ci ca să fie o concurenţă aprigă între cei trei şi cel mai bun o să apere. Decide antrenorul. Nu a reuşit să promoveze cu UTA şi pentru el, trecerea la Sepsi, este o oportunitate să apere în prima ligă, dar asta trebuie să demonstreze că merită”, a spus, pentru Liga2.ro, Janos Bokor, directorul sportiv al Sepsi OSK. Formația din secuime a rămas, probabil, și cu imaginea prestației excelente a lui Miron în partida retur cu UTA, când – printre destule parade bune – fostul portar al arădenilor a apărat și un penalty în fața lui Hadnagy la scorul de 1-1. Meciul s-a încheiat cu succesul extrem de important, la acea vreme, a trupei lui Laurențiu Roșu, cu 2-1.

Miron e cotat la 250 de mii de euro pe transfermarkt și a făcut parte din lista de disponibilizări anunțată în urmă cu 13 zile de utiști, alături de arădenii Gligor, Chindriș și Copil, dar și un alt sătmărean, Dumitru Muntean.

FOTO: UTA Media Design

