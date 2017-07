Păulișul și-a reluat activitatea fără trei dintre titularii stagiunii trecute, dar Mițiți vrea să țină ștacheta sus

51 SHARES Share Tweet

Chiar dacă a avut un final de sezon mai puțin reușit, Păulișana Păuliș a fost una dintre surprizele plăcute ale ediției 2016-2017 a Ligii a IV-a Arad. În general, teamul din Podgorie a dat o replică bună tuturor, propunând și câțiva fotbaliști interesanți, între care Denis Calancea. Numai că, acesta, la nici 22 de ani împliniți i-a comunicat antrenorului că dorește să renunțe la fotbal, aceeași discuție fiind valabilă și pentru Cervenschi și Savu și ei titulari incontestabili la Păulișana stagiunea trecură. „Mi-au spus că abandonează activitatea. Nu pot să-i înțeleg, dar nu am ce face asta e situația. Îmi pare foarte rău, căci, împreună cu conducerea clubului am făcut o analiză a campionatului trecut și atât ea, dar și eu ca antrenor, ne-am declarat mulțumiți. Ținând cont de lotul de jucători, am scos cât s-a putut de mult și am fost pe plus. Speram să rămânem în aceași formulă, dar acum trebuie să ne descurcăm altfel. Mai avem ceva probleme și cu Suciu, care are probleme cu servicul, lucrează mult și va lipsi o lună bună începând cu startul campionatului. Este clar că avem nevoie de întăriri și am demarat discuții cu câțiva băieți”, anunță Dănuț Mițiți, antrenor și – se pare – și jucător pentru încă un sezon la Păuliș.

Gruparea „alb-albastră” s-a reunit luni, având o singură noutate certă în lot. Este vorba despre Andy Asandului, care și-a încheiat conturile cu Crișul și e pregătit să-și facă treaba din nou pentru echipa la care s-a afirmat în toamnă. „Din câte am înțeles, în noul campionat vom avea același buget, așa că vrem să ținem ștacheta sus. De săptămâna viitoare, începem cu trei antrenamente, urmate sâmbăta de meciuri de verificare. Le avem deja stabilite, iar ca parteneri îi vom avea pe Unirea Sântana, Șoimii Livada, Voința Mailat, tur retur și CS Vladimirescu”, ne-a mai mărturisit fostul mijlocaș al celor de la UTA, Tricotaje Ineu sau ACU în Liga 2-a.

Păulișana Păuliș este una dintre cele mai constante prezențe pe scena primului eșalon de la Revoluție încoace. Fără a-și impune obiective mărețe, trupa din Podgorie a fost mereu o nucă destul de tare pentru restul combatantelor și a propus jucători interesanți în fotbalul arădean.

