Nedavul și-a diminuat șansele la sferturi cu a doua înfrângere la Bacău

Deși a evoluat mult mai bine decât în meciul inaugural din Grupa B a turneului final de mini-fotbal, campioana Ligii Desavoia Arad a pierdut și în această seară la Bacău. După 0-2 cu Dulcissimo Galați, a venit și un 2-3 cu gazdele Golden Boys. Nedavul a condus prin reușita lui Marinescu, a egalat la 2 prin Al. Pavel (foto), dar imediat după a luat golul ce o lasă fără punct în grupă

Totuși, arădenii mai au șanse teoretice de calificare, însă doar cu condiția ca băcăuani de la Golden Boys trec de Juventus Sibiu, ce trebuie neapărat bătută și în meci direct. Bineînțeles, după un alt succes, mâine dimineață, împotriva de la Phoenix Craiova.

În seria C, situația celeilalte formații arădene este și mai complicată după eșecurile cu Guard Divino Zalău (0-2) și Ary&Roby Buftea (0-3). În plus, AC Luciano îi mai are în față pe cei de la MAV Sports Timisoara, campioana „zonei” de sud vest și ceilalți amfitroni, Coriolan Bacău.

