Vidac și Drecin – reveniri importante la Mailat, pentru cel de-al 11 sezon consecutiv cu Radu George pe bancă

Parcursul Voinței Mailat în stagiunea 2016-2017 a Ligii a 4-a Arad a fost îndeajuns de bun, încât retrogradarea să nu fie o amenințare reală. Cu 13 puncte strânse în tur și alte 14 în retur, „alb-verzii” au încheiat la 7 lungimi de undă față de UTA, prima formație peste linie. Au fost și destule partide în care, poate, Voința nu a cules ce a semănat, plătind – de multe ori – tribut lipsei de experiență.

Primele transferuri ale verii au fost făcute exact pentru a aduce un plus la acest capitol și vorbim despre două reveniri. Este vorba despre fundașii/mijlocași Gabriel Vidac (ex. Sântana) și Bogdan Drecin (foto, ex. Livada). Totodată, Mailatul le-a prelungit împrumuturile utiștilor Ciucifara și Roșu, în timp ce Alex Lazăr s-ar putea muta la București, dacă își ia examenul la Academia de Poliție. „Sper să mai aducem măcar trei-patru jucători, fiindcă ne-am dori o clasare mai bună decât anul trecut. Eu zic că nu mai avem voie să coborîm sub locul 10, dar asta vom vedea și în timpul campionatului pe unde ne situăm în comparație cu celelalte echipe. Avem și câțiva fotbaliști de care ne vom despărți, repectiv Gabor, Morariu, Cernat, Rancov și, probabil, Ungureanu. În principiu, ei au fost cei care au cerut să plece, iar noi le vom satisface doleanțele și îi vom înlocui cu alți fotbaliști. Probabil, îi vom da o șansă și fratelui lui Raul Caba, căci, din câte am înțeles, ar vrea să joace din nou”, a menționat Laszlo Molnar, președintele Voinței.

Cu ocazia reunirii din această săptămână, Radu George a început cel de-al 11-lea său an consecutiv pe banca Mailatului. Antrenamentele (două sau trei pe săptămână, în funcție și de programarea meciurilor de verificare) se vor desfășura pe arena CSȘ Gloria, din Subcetate. „Alb-verzii” au legat „duble” amicale cu Cocoșul Orțișoara și Păulișana Păuliș, dar și câte o manșă cu Zăbrani, UTA Under 19 și UTA Under 17.

