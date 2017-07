Chița a condus primul antrenament la Sebiș, Dică și Enciu – cele mai importante noutăți pe malul Crișului Alb!

0 SHARES Share Tweet

În această seară, a demarat oficial și stagiunea celor de la Național Sebiș. Alin Chița, noul antrenor al divizionarei a treia, a contat pe 16 jucători la primul antrenament al verii, majoritatea dintre făcând cunoștință chiar azi cu suprafața de teren și baza sportivă de la Sebiș. Practic, din vechiul lot, au rămas doar șapte fotbaliști și anume Muntean, Bârsănel, Basic, Siminic, Moise, Săulescu și Susan, restul sosind în special din județul Argeș și împrejurimi, acolo unde tehnicianul Chița, dar și managerul Călin Cojocaru, au relații pe plan fotbalistic.

Pe compartimente, noutățile Sebișului sunt: Loren Voicilă, un goal-keeper de 19 ani crescut de CSM Râmnicu Vâlcea, care a apărat poarta celor de la Hermannstadt, fundașii Ionuț Zăinescu (19 ani, FC Argeș) și Alexandru Dumitrache (23 de ani, Atletic Bradu), mijlocașii Alexandru Golban (22 de ani. ex. Atletic Bradu), Ionuț Petculescu (28 de ani, ex. Afumați), Florin Matei (20 de ani, ex. Berceni) și Robert Pislaru (22 de ani, ex. Farul și Slobozia). Fără îndoială, numele cele mai grele printre noutăți sunt cele ale lui Emil Dică, coordonatorul de joc de 35 de ani cu sute de meciuri în Liga 1 și atacantul timișorean, Marco Enciu (foto). Ajuns la 29 de ani, puternicul vârf are o bogată experiență în Liga 2-a, la ACU, Poli, Metalul Reșița, Farul Constanța, Rapid Suceava și Dacia Unirea Brăila. Recent s-a întors de la Lanusei, formație din eșalonul patru italian și se anunță principala „gură de tun” a sebișenilor.

Deși nu s-au prezentat azi, la reunire, juniorii dinamoviști Giuga (fundaș central) și Drugă (mijlocaș) sunt așteptați zilele următoare pe Crișul Alb, același lucru mai fiind valabil și pentru alți doi jucători de la Bradu, Jenaru și Ruță. Mai important este că Alin Chița a realizat încă din prima sa zi ca antrenor oficial la Național că are toate condițiile de performanță. „Baza sportivă este de nivelul Ligii a 2-a, poate chiar și întîi, dar aspectul ce mă bucură și mai mult sunt oamenii pe care i-am întâlnit aici. Domnul primar e foarte implicat sufletește în acest proiect, are mare încredere în președintele Călin Cojocaru și, implicit, în mine, pe care mă cunoaște doar de câteva ore. Clubul e ambițios, mi se potrivește ca o mănușă, fiindcă sunt la fel. Este normal ca Sebișul să-și dorească să evolueze într-un eșalon superior, sper că se va întâmpla chiar din vara următoare, doar că trebuie să ținem cont de câteva aspecte. Practic, avem la dispoziție ceva mai mult de cinci săptămâni să refacem aproape de la zero echipa, să creăm relații de joc, în așa fel încât să obținem rezultate bune încă din primele etape. Apoi, și dacă faci toate lucrurile ca la carte, trebuie ținut cont de faptul că fotbalul nu e o știință exactă. Sunt destule variabile și, orice ai spune, oglinga fotbalului e mereu rezultatul. Avem de muncit mult, asta e clar, dar am un sentiment plăcut vis a vis de această echipă, pentru simplul fapt că am decis să lucrăm cu băieți de caracter, dornici de performnață”, ne-a declarat Chița.

Fostul fundaș al UTA-ei va fi ajutat pe banca tehnică de Cosmin Merșca, atribuțiile acestuia nelimitându-se începând din această vară doar la pregătirea portarilor. Sebișenii rămân să se pregătească pe plan local, unde vor face toate etapele pregătirii pre-competiționale. Amicale verii vor fi în compania celor de la Crișul Alb Buteni, Zăbrani, Macea, Lipova și Poli II.

Naționalul începe oficial sezonul pe 22 august, în turul doi al Cupei României, iar trei sau patru zile mai târziu are parte de primul meci pe puncte în Liga 3-a.

0 0

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email