Nedav și Luciano au terminat în picioare turneul final de la Bacău, campioana României la mini-fotbal se decide mâine!

Prima zi a turneului final de mini-fotbal, de la Bacău, le-a fost fatală celor două echipe arădene. Cu înfrângeri în primele meciuri din grupă, Nedav și Luciano nu au mai putut ajunge în sferturi, deși ziua de vineri a fost prolifică pentru campioana și vicecampioana de la Desvoia.

În Grupa B, Nedavul avea mare dorință de revanșă după eșecurile de joi, dar nu au avut ocazia să-și ia prin joc punctele cu Phoenix Craiova. Dându-și seama că sunt depășiți clar de nivelul competiției de la Bacău, oltenii nu s-au mai prezentat la teren și, astfel, arădenii au câștigat la „masa verde”. Apoi, fiindcă Golden Boys Bacăul nu a putut trece de Juventus Sibiu (scor 0-0), ultima partidă din grupă s-a jucat doar pentru palmares. A ieșit: Nedav – Sibiu 2-2 (goluri arădene semnate de Marinescu și Bozian) și 4-5 după penalty-uri (reușite Bozian, Pavel și ratare Arsene), astfel că formația susținută de Cornel Lucaci a trebuit să se mulțumească cu penultimul loc în grupă.

Luciano chiar a surprins plăcut prin cele două victorii obținute cu 7-4 („duble” S. Popa, Kocsis, R. Ardelean, plus reușita lui Iovu) în fața celor de la MAV Sports Timisoara (campioana sud-vestului) și 2-1 („dublă” S. Popa) contra băcăuanilor de la Coriolan. Cu 6 puncte acumulate, teamul lui Lucian Hrincu a terminat pe locul 3 în Grupa C, insuficient – însă – pentru un loc în sferturile competiției.

La această oră, ambele formații arădene sunt în drum spre casă, făcând, una peste alta, o figură destul de bună la competiția ce a adunat „crema” formațiilor de mini-fotbal din țară. „Ca și co-organizator al Ligii Desavoia, alături de Cristian Barna, sunt foarte mulțumit de cum ne-au reprezentat Luciano și Nedavul la finala de la Bacău. Și, bineînțeles, nu le uităm nici pe Ergad și Premiere, care ne-au reprezentat onorabil la finala Cupei. Am făcut un pas mare în față ca și nivel al competiției și, implicit, al primelor echipe din Divizia A, iar noul sezon va fi și mai puternic. Cel puțin patru echipe au anunțat că se vor întări masiv, vor evolua jucători în premieră la noi în campionat, care vor face și antrenamente specifice în timpul săptămânii. An de an, progresăm ca mini-fotbal în Arad, iar asta nu ne poate decât bucura ca și organizatori ai Ligii Desavoia”, spune Cristian Lăzău.

Cea mai bună echipă din țară la mini-fotbal în stagiunea 2016-2017 o vom afla mâine seară. În „careul de ași” au ajuns Juventus Sibiu, Ary&Roby Buftea Old Boys București și Dia Guard Divino Zalău.

Loturile formațiilor arădene participante la turneul final de la Bacău:

Nedav: Huțan – Al. Pavel, Suciu, Huțanu, Botiș, Nistor, Suslak, Marinescu, Bozian, Arsene și Mărginean.

AC Luciano: Mohammed, Mitrea – Iovu, E. Pantea, Simion, Kocsis, Negrea, R. Ardelean, S. Popa și Cornea

