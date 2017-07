Principalul obiectiv al Socodorului – păstrarea lotului de locul 10! Nădăban și Purtan – reveniri importante în linia mediană

13 SHARES Share Tweet

Fără îndoială, nou-promovatele verii trecute, Cetate Săvîrșin și CS Socodor au fost surprizele plăcute ale stagiunii precedente în Liga 4-a. Meritele Socodorului sunt cu atât mai mari cu cât jucătorii săi nu au salarii, singura lor răsplată fiind o masă și o bere după meciurile oficiale. Din această cauză, lotul a suferit destule fluctuații de efectiv de-a lungul campionatului, câțiva dintre componenții săi plecând pentru mai multe sau mai puține luni în străinătate. Au mai fost și câțiva jucători care au trecut în Liga 6-a la Pilu, dar formația „galben-albastră” a dus la bun sfârșit sezonul, producând – printre altele – una dintre marile surprize ale sezonului cu victoria de la Pecica, formația ce le-a pus piedică „aristocratelor” Lipova și Crișul.

Prin urmare, principalul obiectiv al Socodorului până la reluarea meciurilor pe puncte e unul cât se poate de simplu. „Dacă ne păstrăm lotul ce s-a clasat pe locul 10 campionatul trecut e foarte bine pentru noi. Am demonstrat ceea ce putem dacă suntem în formulă completă, deci nu vrem să coborîm sub această poziție a zece în campionatul ce vine. Transferuri nu cred că vom face, dar ne bucurăm de revenirile lui Purtan și Nădăban la mijlocul terenulu, cu mențiunea că acesta din urmă are de recuperat puțin din punct de vedere fizic după lunga accidentare. Mai rămâne de văzut dacă ne va mai ajuta și Molcuț, deși el a spus că așteaptă un semn de la noi”, ne-a mărturisit Tineriu Darazs, antrenorul celor din Socodor.

După ce azi înfruntă Crișul în amical, iar mâine dimineață, Șimandul, Bibarț et. comp. își vor mai măsura forțele în această vară cu Macea și Felnac, dar mai caută încă cel puțin un adversar.

