Urban recunoaște că Timișoara a luat-o înaintea Aradului (și) în...baschetul feminin: „Diferențele de buget sunt consistente, dar nu stăm cu mâna în sân”

1 SHARES Share Tweet

Luna septembrie vine la pachet cu primul tur al Cupei României la baschet feminin, stagiunea 2017-2018. Conform tragerii la sorţi, cea mai galonată echipă din istoria sportului arădean, Univ Goldiş ICIM, o înfruntă nou-promovata din Timişoara. Acolo s-a încropit o formaţie interesantă, cu arădeanca Monika Brosovszky vârf de lance. Vorbim în special despre jucătoare autohtone de calitate, pentru că bugetul teamului de pe Bega permite acest lucru. „Din punct de vedere geografic, este cea mai bună variantă posibilă. Din punct de vedere al adversarului, vom înfrunta una din cele mai valoroase echipe la nivel de jucătoare românce și asta pentru că la Timişoara s-a deschis larg punga. Clubul e constituit sub forma unui CSM, ceea ce le-a creat un avantaj enorm. În fine, prevăd meciuri echilibrate, pentru că suntem ICIM Arad şi nu stăm nici noi cu mâna în sân, în ciuda faptului că diferenţele de buget sunt consistente”, spune preşedintele echipei „galben-albastre”, Marcel Urban.

Consilierul tehnic al Univ Goldiş ICIM Arad, profesorul Dan Moraru, începe al 53-lea an fără întrerupere în prima ligă. „De 5-6 ani, Federaţia obligă folosirea jucătoarelor românce, fără un rost anume. Din punctul meu de vedere, această regulă, plus cea introdusă acum cu obligativitatea jucătoarei sub 22 de ani în lot, nu au efectul scontat. Din câte am observat eu, nivelul scade ca și spectaculozitate, valoare tehnică sau tactică. În plus de asta, pe baza regulii legată de utilizarea româncelor, acestea sunt învăţate de agenţi să aibă pretenţii exagerate. Dar, ne conformăm regulilor şi vom face ce de obicei o figură frumoasă”, a apreciază experimentatul om de baschet arădean.

0 0

Partajează asta: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

Pinterest

Skype

Listare

Email