Vladimirescu investește aproape 100 de mii de euro în refacerea gazonului arenei „Constantin Sfârlogea”: „Totul pentru tinerii comunei noastre!”

Dacă orașul Arad suferă la capitolul terenuri de fotbal, însuși echipa fanion fiind nevoită să se deplaseze până la Șiria pentru a-și juca meciurile oficiale, comuna Vladimirescu dă un exemplu puternic la capitolul investiții în baze sportive. Totul a început anul trecut cu montarea unei tribune acoperite, cu o capacitate de aproximativ 300 de locuri. Cheltuielile, de 20 de mii de lei, au fost suportate exclusiv de Consiliul Local. În prima parte a lui 2017 au venit la rând terenurile din Mândruloc și Horia. Și aici au apărut același gen de tribune, la jumătate din capacitatea celei de pe arena pe care își desfășoară meciurile echipa lui Călin Dehelean, în Liga 4-a.

Șirul investițiilor merge mai departe cu o lucrare și mai mare, dar necesară în opinia primarului comunei Vladimirescu. Vechiul gazon va fi înlocuit cu unul nou-nouț, cu un sistem de drenare modern, suma alocată de autorități în acest sens fiind de aproape 100 de mii de euro. „Banii nu contează când e vorba despre tinerii comunei noastre. Ne dorim ca ei să se dezvolte armonios, să poată practica sportul pe care-l iubesc în cele mai bune condiții. Bugetul comunei ne-a permis să facem această investiție, iar următorul pas a fost licitația prin SEAP. Putem spune că am avut norocul că o singură firmă a ofertat lucrarea, căci, altfel, am fi riscat să ne întindem cu termenele, ca urmare a dreptului de contestație a societăților care ar fi pierdut. Așa, însă, firma din Târgu Mureș (n.a. Atlas Sport), care ne-a ajutat și cu tribunele, a demarat lucrările și se apropie deja de finalul primei etape, decopertarea totală a terenului. Urmează drenajul, ce va fi făcut ca la carte, urmând ca în final să semănăm noul gazon. Lăsăm în seama specialiștilor aceste treburi, iar ei ne-au promis că totul va fi gata în maxim trei luni. E de la sine înțeles că echipa nu va putea folosi noul gazon decât la primăvară. Până atunci, se va antrena și va juca în tur la Horia sau Mândruloc, dar apoi va reveni acasă și nu va fi nevoită să plece de aici la o ploaie mai puternică. Dar, repet, principalii beneficiari vor fi tinerii comunei noastre, investiția e – în primul rând – pentru ei”, ne-a declarat Ioan Crișan, edilul comunei de la marginea Aradului.

Acesta nu se abate de la linia pe care o urmează de ani buni de zile, privind investițiile în echipa de seniori. „Am fost în Liga 3-a și am văzut cum e. Pur și simplu, nu merită să investești miliarde în jucători care vin din alte părți și mai și intră în conflicte cu spectatorii dacă li se reproșează lipsa de rezultate. Cât putem, mergem doar pe jucători localnici și ne asumăm faptul că nu ne vom putea bate de la egal la egal cu forțele Ligii a 4-a. Însă, când tragem linia, ne rezultă o strategie sănătoasă. În plus, ne-am ocupat și ne vom ocupa și mai departe și de echipele din Horia și Mândruloc, sunt la fel de importante pentru noi. Am exemplul prietenului meu de la Pîncota, Iosif Retter, care a susținut echipa inclusiv în Liga 2-a și cu ce s-a ales până la urmă?”, a mai punctat Crișan.

Altfel, CS Vladimirescu se va reuni marți în vederea pregătirii noii stagiuni fotbalistice, tot sub comanda lui Călin Dehelean.

