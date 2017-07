Arădeanul Man, eroul FCSB-ului la debutul stagional cu Voluntariul

23 SHARES Share Tweet

În timp ce UTA transpiră din greu în Alpii austrieci, unul dintre foștii săi fotbaliști o ajută pe principala favorită la titlu să ia toate punctele în prima etapă a Ligii 1 la fotbal. Dennis Man a fost titular și întegralist la FCSB-ul pregătit din această vară de Nicolae Dică și a fost erou în partida cu FC Voluntari. După ce a ratat două ocazii importante (la una dintre ele mingea lovind transversala), arădeanul de 18 ani a marcat cu capul, din assitul lui Teixeira, în cel de-al doilea minut de prelungire, la scorul de 1-1 (goluri Budescu 34 / Bălan 55).

„Simt o bucurie imensă, am muncit mult pentru acest gol, pentru această victorie. E bine că a ieșit așa cum ne-am dorit, împotriva unei echipe bune. Oricum, ne-am făcut singuri greu meciul cu cele câteva ratări, inclusiv cele două ale mele. Dar, am sperat până la capăt că mă pot revanșa, mi-am spus că trebuie să profit la maxim de minutele pe care le-am avut și e bine că, în cele din urmă, am reușit să înscriu. Îmi propun ca la fiecare meci să-mi fac treaba cât mai bine și să-mi ajut cât pot de mult echipa. Golul i-l dedic familiei mele, ce m-a susținut mereu, dar și lui…Nick (n.a. Nicolae Dică)”, a declarat Man, la finalul disputei câștigate de „roș-albaștrii” cu 2-1 în fața deținătoarei Cupei și Supercupei României.

Fostul utist a fost lăudat și de patronul echipei sale. „M-a încântat Man, care a demonstrat că are loc să joace în această echipă și asta indiferent de regula cu jucătorul sub 21 de ani”, a fost considerația lui Gigi Becali.

