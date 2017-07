Chindriș a devenit „lup galben” după 8 ani la UTA: „Poate, soarta mi-a rezervat ceva mai bun, sper să joc cu Petrolul în Liga 1”

1 SHARES Share Tweet

Cea mai reprezentativă poză de la ultimul succes al „Bătrânei Doamne” pe arena marii rivale a Vestului îl prezintă pe Marius Chindriș urcat pe gard, în fața tribunei arădene aflate în delir. Părea gestul unui lider, al fotbalistului care a petrecut 8 sezoane și jumătate în tricoul echipei fanion a Aradului. Însă, „închizătorul” de 26 de ani a fost pe lista disponibilizaților și a trebuit să-și găsească o altă destinație.

În cele din urmă, chiar dacă a coborît un eșalon, arădeanul a optat pentru o altă formație de mare tradiție în fotbalul românesc. „După atâția ani la UTA, obișnuit cu suporteri mulți și pătimași, mi-ar fi fost greu să aleg altceva. Aseară, la reunirea Petrolului Ploiești, noua mea echipă până în 2020, au fost prezenți în jur de 1000 de fani, care au cântat și ne-au încurajat pe tot parcursul primului antrenament. Nu mai vorbesc despre stadionul <<Ilie Oană>>, o adevărată bijuterie, cu un gazon impecabil. Nu pot ascunde faptul că am fost dezamăgit după decizia UTA-ei de acum trei săptămâni, dar viața merge înainte. Poate, soarta mi-a rezervat ceva mai bun, cât am fost la UTA am dat totul pentru club, acum e rândul să fac același la lucru la Petrolul”, ne-a mărturisit Chindriș.

Venind de la o divizionară secundă, care – de altfel – a disputat barajul de promovare în Liga 1 pentru doi ani consecutivi, Chindriș e considerat unul dintre cele mai importante transferuri ale „lupilor galbeni”. „Când joci la echipe cu asemenea tradiție, ce umplu un stadion de 15 mii de locuri, nu prea contează liga. Oricum, ne propunem să promovăm an de an, așa că obiectivul este să ajungem în Liga 1. Așadar, sper să ajung să joc cu Petrolul pe prima scenă și nu văd de ce nu aș reuși, dacă voi munci cum am făcut-o până acum. Din câte mi-am dat seama, avem deja echipă bună la Petrolul, nu cred că vom avea probleme să ajungem în Liga 2-a în vara următoare”, a mai spus arădeanul, care, deocamdată, a comunicat mai mult cu Sergiu Arnăutu și Claudiu Tudor, fotbaliști cu carea avut tangențe de-a lungul carierei sale la UTA.

Petrolul e pregătită de Octavian Grigore și la un moment dat s-a arătat interesată de un alt arădean refuzat de UTA, Cătălin Hlistei.

