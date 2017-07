UTA Under 17, în 18 jucători la Mallnitz! Mijlocașul Merian – singura achiziție a lui Gaica

1 SHARES Share Tweet

Gruparea fanion a Aradului face schimb de generații în cantonamentul din Austria. Prima echipă a ajuns în această seară acasă, pentru ca în locul ei, la Mallnitz, să ajungă cele două grupe de juniori, ce speră facă o figură frumoasă și în noua ediție a campionatelor Elite. Cu condiția, bineînțeles, ca ambele să ajungă acolo după „zonele” de republicani.

Bazele pentru o stagiune bună se vor pune începând de sâmbătă în stagiul de pregătire montan, acolo unde UTA Under 19 deplasează 23 de jucători, iar UTA Under 17 – 18. Ca și colegii săi de la grupa mai mare, Sandu Gaica a operat un singur transfer în această vară. Este vorba de mijlocașul Merian, originar din Caransebeș, care anul trecut a fost elevul lui Dan Stupar la Centrul de Excelență Deva. În rest, fostul fundaș al UTA-ei, ajutat de Vasile Sin, contează la Mallnitz pe: Zamfir – Haloș, Salka, E. Pașcu, Mohaci, Dumitru, Milak, Isac, Selgean, Hrezdac, Răzban, Duma, Cornean, Miculescu, Șimon, Tăședan și Hațegan. Absentează fundașul Spătar, din motive de ordin personal. „E un lucru important pentru copii să meargă într-un astfel de stagiu de pregătire, în condițiile avute și de prima echipă. O să încercăm să jucăm noi cu acea echipă din zonă, Spitall, poate o să avem un joc școală și cu juniorii mari, sperăm să fim feriți de probleme medicale. Avem o săptămână plină de antrenamente, după care revenim la Arad, unde mai disputăm un amical cu Mailat, după care ne deplasăm la Oradea, pentru duelul cu adversarul nostru tradițional, LPS”, ne-a declarat Gaica.

În această seară, UTA Under 17 a disputat un amical împotriva divizionarei patru timișene, Pobeda Dudeștii Vechi. Pe terenul ICRTI au câștigat oaspeții, cu 5-4, pentru arădeni marcând Miculescu (2), Răzban și Haloș. „Am aliniat câte o echipă pe repriză și am contat inclusiv pe Spătaru, dar și pe un mijlocaș de la Sibiu, care rămâne în vederile noastre la revenirea din cantonament. Scorul contează mai puțin, am făcut un antrenament bun înainte de a plecaîn Austria”, a mai spus Gaica.

