UTA Under 19 și-a bătut în cuie lotul de cantonament după amicalul de 7 goluri cu Mailatul. Ungur – în staff, alături de Bogoșel, Petcuț și Țamboi

Strategia grupării emblemă a Aradului nu s-a schimbat doar la nivelul echipei mari, unde s-au cam schimbat liniile și s-a mers pe destui fotbaliști cu experiența primei ligii. Și UTA II nu va mai activa sub forma celei din stagiunea precedentă, dar asta și pentru că generația de ’98 nu mai poate fi folosită în campionatul de juniori și, pe cale de consecință, nici prezența în Liga 3-a nu a mai fost considerată utilă. Astfel, jucătorii de 19 ani, care nu intră în planurile lui Adrian Mihalcea, au fost împrumutați, în general, în Liga 3-a, pentru ca „satelitul” să rămână doar cu jucători născuți în anii 1999 și 2000, care vor activa la republicani, cu obiectivul de a ajunge și la Elite și în primul eșalon județean la nivel de seniori.

Din vechiul staff au dispărut Dan Oprescu, Cristi Păcurar și Vasile Sin, în timp ce Adi Ungur li se alătură lui Costel Bogoșel, Mihai Petcuț și Sandu Țamboi, cei care au luat „bronzul” pe țară (ca și echipa de juniori mari, de altfel) la Under 17. Aceștia din urmă au demarat pregătirile în urmă cu zece zile, au avut și câțiva jucători în probe, pe care – însă – i-au triat după cele câteva antrenamente și testul de aseară, cu Voința Mailat. Pe „Motorul II” s-au jucat trei reprize a câte 30 de minute, după primele „alb-verzii” aflându-se în avantaj cu 3-0, după reușitele semnate Vidac, Căliman și Epure. „În prima oră, au evoluat jucătorii pe care i-am cunoscut mai puțin, plus cei 4-5 sosiți în probe. Adversarii ne-au condus clar, dar am întors scorul după intrarea echipei medaliată cu bronz la Elite Under 17. Am câștigat cu 4-3, după <<dublele>> lui Faur și Luca Bodri, iar noi, antrenorii, ne-am tras concluziile înainte de a pleca în cantonament. Dintre jucătorii aflați în probe, am menținut unul singur, pe mijlocașul Țîrlea, venit de la Centrul de Excelență Târgu Mureș. Plecăm 23 în cantonamentul din Austria și, în mare, acesta va fi și lotul, plus jucătorii care mai vin de la prima echipă”, a menționat Costel Bogoșel.

Într-adevăr, Mureșan, Debre, Creța – Gabor, Savin, Rogojan, Curta, Laza, Lezeu, Deliman, Sabău, Onuțan, Frai, Al. Bodri, T. Bodri, L. Bodri, Obrad, Gruiescu, R. Petcuț, Faur, Țuța, P. Stan și Țîrlea sunt juniorii prinși la UTA Under 19 pentru noua stagiune. Împreună cu colegii lor mai mici, de la grupa 2001, „roș-albii” vor pleca sâmbătă la Mallnitz, unde își vor încărca bateriile până pe 30 iulie.

